Ile zgarnął Kacprzyk w Częstochowie? Szpital zabrał głos

Lekarz-milioner Dawid Kacprzyk, do niedawna radny Koalicji Obywatelskiej, w ekspresowym tempie przeniósł się ze Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie do warszawskiego Szpitala Południowego. Pomogło mu w tym kierownictwo obu placówek oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki. W Warszawie Kacprzyk w rok zarobił 1,6 mln zł nie mając specjalizacji, a ile wyciągnął w Częstochowie, gdzie nie spędził nawet dwóch miesięcy? Kierownictwo Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w tym mieście zabrało głos.
Wszyscy zadają sobie pytanie dlaczego lekarz-milioner Dawid Kacprzyk do niedawna z KO otrzymał w stołecznym Szpitalu Południowym tak cudowne warunki pracy? Nie mając specjalizacji, zarobił w 2025 roku 1,6 mln zł jako koordynator SOR. Wcześniej odbywał szkolenia specjalizacyjne w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Nie spędził tam jednak nawet dwóch miesięcy, bo w ekspresowym tempie przeniósł się do Warszawy.
Dawid Kacprzyk był zatrudniony w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie od 10 grudnia 2024 do 31 stycznia 2025 r. w celu odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
— poinformowała rzeczniczka placówki Angelika Kawecka.
Na Anestezjologii i Intensywnej Terapii było 18 miejsc, z czego 7 lekarzy odbywało specjalizację w trybie rezydenckim i 1 lekarz, Dawid Kacprzyk, w pozarezydenckim.
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Ile Kacprzyk zarobił w Częstochowie?
Po niespełna miesiącu pracy w częstochowskim szpitalu Kacprzyk złożył 7 stycznia 2025 r. do Wojewody Mazowieckiego wniosek o zmianę miejsca odbywania specjalizacji w trybie pozarezydenckim. Już wtedy miał w ręce wszystkie wymagane zgody, tj.: Prezesa Zarządu Warszawskiego Szpitala Południowego Sp. z o.o., Dyrektora Medycznego Warszawskiego Szpitala Południowego Sp. z o.o., Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Na decyzję wojewody mazowieckiego młody polityk Koalicji Obywatelskiej czekał zaledwie 2 tygodnie. Dyrektor wydziału zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wydał ją 23 stycznia 2025 r. Ile zarabiał w Częstochowie Kacprzyk?
Według informacji tamtejszego szpitala, za ten okres lekarz-milioner otrzymał wynagrodzenie według obowiązującej wówczas siatki wynagrodzeń. Konkretnej sumy jednak nie podano.
Wynosiło ono tyle, ile gwarantuje ustawa z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
— powiedziała mediom rzeczniczka placówki Angelika Kawecka. Dodała, że umowę rozwiązano 31 stycznia 2025 r. na mocy porozumienia stron - na wniosek lekarza Dawida Kacprzyka.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie należy do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
Urząd jest w trakcie kontroli trybu zatrudniania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie. Kontrola dotyczy szczególnie zatrudniania rezydentów. Warto dodać, że wewnętrzny audyt w tym samym zakresie przeprowadza dyrekcja szpitala. Nie ma zgody na wykorzystywanie luk prawnych do czerpania własnych korzyści. Szczególnie w służbie zdrowia liczy się drugi człowieka, pacjent, jego dobro, zdrowie i życie
— powiedział Sławomir Gruszka, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego.
Afera szpitalna KO
Po przeniesieniu do Warszawy Dawid Kacprzyk stał się niezwykle wpływową postacią w Szpitalu Południowym. Miał zostać nie tylko koordynatorem SOR-u nie mając specjalizacji, ale także miał mieć wpływ na zatrudnienia lekarzy i inne staże.
Na prowadzonym przez Kacprzyka oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji. W tym celu w szpitalu urządzano specjalny „salonik VIP”. Po wybuchu afery szpitalnej, która z każdym dniem przynosi nowe odsłony, zmieniono kierownictwo Szpitala Południowego, a fotele straciły dwie wiceprezydent Warszawy. Stanowisko zachował za to odpowiedzialny za obsadę władz spółek miejskich wiceprezydent Tomasz Męcina, bliski współpracownik i szkolny kolega Rafała Trzaskowskiego.
Kierownictwo Koalicji Obywatelskiej z Donaldem Tuskiem na czele, nie wyciągnęło także żądnych konsekwencji politycznych, mimo, że afera dotyczy prominentnych działaczy tej partii.
koal/PAP/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764464-ile-zgarnal-kacprzyk-w-czestochowie-szpital-zabral-glos
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