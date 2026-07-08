Pożar w KO. Kierwiński ratuje się, uderzając w Trzaskowskiego!

Skandaliczna afera ze Szpitalem Południowym i Dawidem Kacprzykiem? Marcin Kierwiński nie ma sobie nic do zarzucenia, przy okazji wskazał, że uwaga opinii publicznej i mediów powinna być skupiona na Rafale Trzaskowskim. Czy zatem widzimy polityczny początek końca „dwugodzinnego prezydenta Polski”? „Warszawa ma swojego prezydenta - nazywa się Rafał Trzaskowski. Ja te bajki o ‘nadprezydencie’ słyszę od wielu, wielu lat” - powiedział Marcin Kierwiński na antenie Polsat News.
Afera ze Szpitalem Południowym w Warszawie i lekarzem-milionerem Dawidem Kacprzykiem nie daje chwili wytchnienia działaczom Koalicji Obywatelskiej. Obok Rafała Trzaskowskiego to Marcin Kierwiński jest obarczany równą, o ile nie większą winą za skandal. Tajemnicą poliszynela jest to, że szef MSWiA tak naprawdę zarządza stolicą, jest bowiem liderem warszawskich struktur KO.
Czy pan nie czuje się odpowiedzialny politycznie, mimo wszystko, za tę historię ze Szpitalem Południowym? - spytał prowadzący rozmowę w programie „Graffiti” Marcin Fijołek.
Rozbierzmy to na czynniki pierwsze. Rozumiem, że można ponosić odpowiedzialność polityczną, jeżeli na jakieś decyzje ma się bezpośredni wpływ albo one leżą w korze kompetencji danego polityka
— powiedział Kierwiński.
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Ja słucham tej dyskusji, także u państwa w stacji, i cały czas nie mogę zrozumieć jednej kwestii: skąd jest takie przekonanie, że w jakimkolwiek szpitalu kadry, czy to na SOR-ze, czy w innych oddziałach, dobierane są na podstawie jakiegoś politycznego klucza?
— dodał.
„Warszawa ma swojego prezydenta”
Kierwiński odsuwa od siebie również wszelkie oskarżenia… Przy okazji wskazał winnego, którym według niego jest Trzaskowski.
Prezydent Warszawy jest organem stanowiącym dla tych szpitali i on ma prawo kształtować politykę kadrową w tym zakresie. Ja z tym nie dyskutuję. […] Zawsze w tego typu przypadkach nie ma odpowiedzialności zbiorowej i mówił o tym także Rafał Trzaskowski. […] Jeżeli ktoś w Szpitalu Południowym - bada to prokuratura, bada to NFZ - popełnił błędy, nie stosował właściwego nadzoru, to będzie za to odpowiadał
— powiedział.
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Chciałby pan, żeby to polityk, nie wiem, szef Platformy czy Koalicji Obywatelskiej w Warszawie wyrzucał prezesów albo rady nadzorcze? Nie, takich standardów nie będzie, niezależnie od tego, jak niektórzy politycy, nieodpowiedzialni politycy, chcą stworzyć takie wrażenie
— kontynuował.
Po raz kolejny wskazał winnego.
Warszawa ma swojego prezydenta - nazywa się Rafał Trzaskowski. Ja te bajki o „nadprezydencie” słyszę od wielu, wielu lat. Warszawa ma swojego prezydenta, moim zdaniem dobrego prezydenta i zdaniem Warszawiaków także dobrego prezydenta, bo wygrywa kolejne wybory i jest nim Rafał Trzaskowski. To on ma prawo kształtować politykę
— powiedział Kierwiński.
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Kierwiński vs. MSWiA
Przy okazji tej sprawy warto wspomnieć o jeszcze jednym. Otóż po wybuchu afery ze Szpitalem Południowym w Warszawie i ujawnieniu, że funkcjonował tam salonik VIP dla partii Donalda Tuska, w przestrzeni publicznej pojawiło się ważne pytanie: czy to właśnie tam Marcin Kierwiński wykonał 4 maja 2024 roku badanie krwi, którym podpierał się odpierając zarzuty o uczestniczenie w Dniu Strażaka pod wpływem alkoholu?
Zapytaliśmy więc rzecznik MSWiA Karolinę Gałecką, czy to właśnie na SOR Szpitala Południowego badano Kierwińskiego na obecność alkoholu we krwi.
Odpowiedź MSWiA zadaje kłam słowom Marcina Kierwińskiego z 2024 roku.
Minister Marcin Kierwiński nie był i nie jest pacjentem Szpitala Południowego, nie był tam również 4 maja 2024 r. po obchodach Dnia Strażaka, jak również nie przebywał tego dnia w żadnej innej placówce medycznej
— poinformował resort.
Po tym, jak opublikowaliśmy na wPolityce.pl artykuł „Pogłos i badanie na SOR. Kłamie Kierwiński czy jego resort?”, MSWiA przesłało nam kolejną wiadomość. Resort tłumaczy się z „nieprecyzyjnej wypowiedzi” i obarcza odpowiedzialnością… jednego z pracowników.
Poprosiliśmy więc MSWiA o przesłanie dokumentu, jak również o wskazanie, w którym szpitalu pan minister zrobił badanie krwi. Tej prośby resort spełnić już nie chciał.
xyz/wPolityce/Polsat News/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764457-pozar-w-ko-kierwinski-ratuje-sie-uderzajac-w-trzaskowskiego
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