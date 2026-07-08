SONDAŻ

Czy afery pogrążają KO? Kto na nich zyskuje? SONDAŻ

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria
autor: Fratria

Prawu i Sprawiedliwości nie przybywa wyborców, nawet gdy jego główny rywal, Koalicja Obywatelska, ma poważne problemy – wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, omówionego w środę w tym dzienniku.

Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Partia Donalda Tuska prowadzi w badaniu z poparciem 29,1 proc., co w przyszłym Sejmie dawałoby jej 168 mandatów. To minimalnie mniej niż w badaniu przeprowadzonym pod koniec maja - czytamy w „Rz”.

Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 23,2 proc. respondentów. W poprzednim badaniu zadeklarowało to 25,4 proc. pytanych. Taki wynik zapewniłby PiS-owi 136 mandatów.

Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja, na którą zagłosowałoby 13,3 proc. badanych (pod koniec maja 12,5 proc.), co dawałoby jej 72 mandaty.

Nieznacznie słabszy wynik w sondażu dla „Rz” odnotowała Konfederacja Korony Polskiej, na którą zagłosowałoby 11 proc. respondentów, czyli o 2,2 proc. więcej niż w maju. To dawałoby jej 54 mandaty.

Skłonność do oddania głosu na Lewicę zadeklarowało tyle samo pytanych, co w poprzednim sondażu – 8,4 proc. Ekwiwalentem takiego poparcia byłoby 30 mandatów.

Badanie przeprowadzono 2 i 3 lipca na grupie ponad tysiąca respondentów.

kk/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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