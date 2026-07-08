Czy afery pogrążają KO? Kto na nich zyskuje? SONDAŻ

Prawu i Sprawiedliwości nie przybywa wyborców, nawet gdy jego główny rywal, Koalicja Obywatelska, ma poważne problemy – wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, omówionego w środę w tym dzienniku.
Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Partia Donalda Tuska prowadzi w badaniu z poparciem 29,1 proc., co w przyszłym Sejmie dawałoby jej 168 mandatów. To minimalnie mniej niż w badaniu przeprowadzonym pod koniec maja - czytamy w „Rz”.
Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 23,2 proc. respondentów. W poprzednim badaniu zadeklarowało to 25,4 proc. pytanych. Taki wynik zapewniłby PiS-owi 136 mandatów.
Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja, na którą zagłosowałoby 13,3 proc. badanych (pod koniec maja 12,5 proc.), co dawałoby jej 72 mandaty.
Nieznacznie słabszy wynik w sondażu dla „Rz” odnotowała Konfederacja Korony Polskiej, na którą zagłosowałoby 11 proc. respondentów, czyli o 2,2 proc. więcej niż w maju. To dawałoby jej 54 mandaty.
Skłonność do oddania głosu na Lewicę zadeklarowało tyle samo pytanych, co w poprzednim sondażu – 8,4 proc. Ekwiwalentem takiego poparcia byłoby 30 mandatów.
Badanie przeprowadzono 2 i 3 lipca na grupie ponad tysiąca respondentów.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764453-czy-afery-pograzaja-ko-kto-na-nich-zyskuje-sondaz
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