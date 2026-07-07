To będzie nowy minister zdrowia w rządzie Tuska? Szokujące nazwisko!

  • Polityka
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Donald Tusk na posiedzeniu rządu w KPRM w Warszawie / autor: PAP/Albert Zawada
Donald Tusk na posiedzeniu rządu w KPRM w Warszawie / autor: PAP/Albert Zawada

Bartosz Arłukowicz zastąpi Jolantę Sobierańską-Grendę na stanowisku ministra zdrowia? Byłby to powrót do kierowania resortem po wielu latach (zarządzał w latach 2011-2015). Arłukowicz została zapytany o taką możliwość na antenie TVP Info w likwidacji. „Nie będę komentował w mediach toczących się rozmów, w których oczywiście uczestniczę. Zaś co do ich szczegółów, niech one pozostaną między mną a moimi rozmówcami” - powiedział znamiennie polityk KO.

Jolanta Sobierańska-Grenda zastąpiła na stanowisku ministra zdrowia Izabelę Leszczynę. Kolejne miesiące pokazywały, że nie radzi sobie najlepiej w kierowaniu resortem. Punkt krytyczny został osiągnięty, gdy wybuchła afera ze Szpitalem Południowym i lekarzem-milionerem Dawidem Kacprzykiem. Na jaw wychodziły kolejne informacje, a Sobierańska-Grenda nabrała wody w usta i nie zajmowała długi czas stanowiska.

Opozycja wręcz domagała się odwołania szefowej resortu zdrowia ze stanowiska, ale Sobierańska-Grenda została obroniona głosami posłów koalicji 13 grudnia. Donald Tusk musi jednak poświęcić jakąś „głowę” , dlatego od jakiegoś czasu mówi się, że los Sobierańskiej-Grendy jest już przesądzony, dlatego poszukiwany jest jej następca.

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Nie będę komentował w mediach toczących się rozmów”

Pana nazwisko pojawia się na liście osób, które miałyby jednak przejąć resort po Jolancie Sobierańskiej-Grędzie. Czy jest pan gotowy jeżeli by taka propozycja padła?” - zapytała pracownica TVP Info w likwidacji.

Jestem dość długo już w polityce i dość długo zajmuję się tą pracą. W związku z tym wiem, że media i programy telewizyjne to nie jest dobry sposób komunikacji z premierem, ani koalicjantami. W związku z tym nie będę komentował w mediach toczących się rozmów, w których oczywiście uczestniczę. Zaś co do ich szczegółów, niech one pozostaną między mną a moimi rozmówcami

— odpowiedział Arłukowicz.

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xyz/TVP w likwidacji

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