Bartosz Arłukowicz zastąpi Jolantę Sobierańską-Grendę na stanowisku ministra zdrowia? Byłby to powrót do kierowania resortem po wielu latach (zarządzał w latach 2011-2015). Arłukowicz została zapytany o taką możliwość na antenie TVP Info w likwidacji. „Nie będę komentował w mediach toczących się rozmów, w których oczywiście uczestniczę. Zaś co do ich szczegółów, niech one pozostaną między mną a moimi rozmówcami” - powiedział znamiennie polityk KO.
Jolanta Sobierańska-Grenda zastąpiła na stanowisku ministra zdrowia Izabelę Leszczynę. Kolejne miesiące pokazywały, że nie radzi sobie najlepiej w kierowaniu resortem. Punkt krytyczny został osiągnięty, gdy wybuchła afera ze Szpitalem Południowym i lekarzem-milionerem Dawidem Kacprzykiem. Na jaw wychodziły kolejne informacje, a Sobierańska-Grenda nabrała wody w usta i nie zajmowała długi czas stanowiska.
Opozycja wręcz domagała się odwołania szefowej resortu zdrowia ze stanowiska, ale Sobierańska-Grenda została obroniona głosami posłów koalicji 13 grudnia. Donald Tusk musi jednak poświęcić jakąś „głowę” , dlatego od jakiegoś czasu mówi się, że los Sobierańskiej-Grendy jest już przesądzony, dlatego poszukiwany jest jej następca.
„Nie będę komentował w mediach toczących się rozmów”
„Pana nazwisko pojawia się na liście osób, które miałyby jednak przejąć resort po Jolancie Sobierańskiej-Grędzie. Czy jest pan gotowy jeżeli by taka propozycja padła?” - zapytała pracownica TVP Info w likwidacji.
Jestem dość długo już w polityce i dość długo zajmuję się tą pracą. W związku z tym wiem, że media i programy telewizyjne to nie jest dobry sposób komunikacji z premierem, ani koalicjantami. W związku z tym nie będę komentował w mediach toczących się rozmów, w których oczywiście uczestniczę. Zaś co do ich szczegółów, niech one pozostaną między mną a moimi rozmówcami
— odpowiedział Arłukowicz.
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xyz/TVP w likwidacji
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764448-to-nowy-minister-zdrowia-w-rzadzie-tuska-szokujace-nazwisko
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