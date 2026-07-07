„Absolutnie tak nie było. Pan Kosiniak-Kamysz niejednokrotnie rozmawiał z panem prezydentem, nawet całkiem niedawno panowie się spotkali, ale nie informował o tym pana prezydenta Karola Nawrockiego, że najnowocześniejsze nasze uzbrojenie, którego przecież dużo nie mamy, było pozyskane z dużym trudem, jest przekazywane przez rząd Donalda Tuska Ukrainie” - powiedział wiceszef kancelarii Prezydenta RP Adam Andruszkiewicz w programie „Wierzbicki & Biedroń mówią jak jest” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do pytania, czy prezydent wiedział o przekazaniu rakiet do Patriot Kijowowi.
Niedawno wybuchł kolejny skandal rządu koalicji 13 grudnia. Donald Tusk i jego ludzie przekazali drogocenne rakiety do Patriotów Ukrainie. Zrobili to bez informowania opinii publicznej oraz prezydenta…
Władysław Kosiniak-Kamysz zarzuca prezydentowi, że Karol Nawrocki wiedział o przekazaniu rakiet do Patriot Ukrainie.
Absolutnie tak nie było. Pan Kosiniak-Kamysz niejednokrotnie rozmawiał z panem prezydentem, nawet całkiem niedawno panowie się spotkali, ale nie informował o tym pana prezydenta Karola Nawrockiego, że najnowocześniejsze nasze uzbrojenie, którego przecież dużo nie mamy, było pozyskane z dużym trudem, jest przekazywane przez rząd Donalda Tuska Ukrainie
— powiedział Andruszkiewicz.
Jeśli rząd podjął takie decyzje, to niech je teraz weźmie na klatę także w kontekście społecznym, a nie próbuje się nimi dzielić z panem prezydentem. Sytuacja jest dość kuriozalna
— dodał.
Relacje prezydenta z szefem MON uległy pogorszeniu?
Atakowanie prezydenta Polski publicznie insynuacjami, kłamstwami, nie jest w porządku. To nie jest droga, która będzie umożliwiała nam dobrą współpracę w najważniejszym dla wszystkich Polaków aspekcie, a mianowicie kwestii bezpieczeństwa
— wyjaśnił prezydencki minister.
Mentzen atakuje PiS
Sławomir Mentzen po długim milczeniu zabrał głos w sprawie przekazania Ukrainie pocisków do systemu Patriot. Jednak zamiast odnieść się do decyzji obecnego rządu koalicji 13 grudnia, zaatakował Prawo i Sprawiedliwość, zarzucając mu hipokryzję. Problem w tym, że szybko przypomniano mu jego własne słowa z 2022 roku, gdy przekonywał, że w interesie Polski jest wysyłanie Ukrainie większej ilości sprzętu.
To jest niepotrzebna absolutnie retoryka. Staramy się w Kancelarii Prezydenta tonować nastroje po prawej stronie sceny politycznej, dlatego że mam nadzieję, iż w przyszłym roku uda nam się skonstruować rząd, który nie będzie już rządem Donalda Tuska, tylko będzie rządem patriotycznym. Chyba warto, żeby dzisiaj relacja była na tyle w porządku pomiędzy różnymi formacjami, żeby potem można było usiąść przy stole i rozmawiać
— powiedział wiceszef Kancelarii Prezydenta RP.
Trzaskowski i Kierwiński
Afera z Dawidem Kacprzykiem i Szpitalem Południowym zatacza kolejne kręgi. Opozycja i opinia publiczna domaga się, żeby konsekwencje poniósł nie tylko Rafał Trzaskowski, ale też szef MSWiA. Tajemnicą poliszynela jest to, że tak naprawdę Marcin Kierwiński zarządza Warszawą.
Mamy duży bałagan i wydaje mi się, że pan Kierwiński, podobnie jak nie ogarniał kwestii powodzi, tak samo nie ogarnia niestety tych kwestii. Zamiast zajmować się tym, za co im Polacy płacą, siedzą na X, farmazony wpisują, na przykład atakując prezydenta
— stwierdził Andruszkiewicz.
Jaka przyszłość czeka Trzaskowskiego?
Trzaskowski, poważnie mówiąc, przegrał wybory prezydenckie z kretesem. Co mu zostało? Została mu Warszawa, więc on będzie się tego stołka trzymał za wszelką cenę. Każdy, kto mieszka w Warszawie, kto funkcjonuje w Warszawie, wie, że naprawdę tutaj jest dużo do zrobienia. A on się tym nie zajmuje
— ocenił prezydencki minister.
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xyz/Telewizja wPolsce24
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