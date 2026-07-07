Wsadzą opozycjonistę z czasów PRL Adama Borowskiego do więzienia?! Jak dowiaduje się portal wPolityce.pl, 6 sierpnia Sąd Okręgowy w Warszawie zajmie się zażaleniem obrony Borowskiego na postanowienie sądu, zgodnie z którym Borowski może odbyć karę 6. miesięcy więzienia za rzekome zniesławienie posła KO mec. Romana Giertycha.
Przypomnijmy, że Adam Borowski został oskarżony o przestępstwo z art. 212 § 2 Kodeksu karnego, czyli zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania, w związku z wypowiedzią na antenie Telewizji Republika o Romanie Giertychu. Wypowiedź konkretnie dotyczyła sprawy Polnordu.
Zapewniał nie tylko taką tarczę prawną, ale tutaj dawał swoich znajomych, godził się na to, żeby jego znajomi byli tymi słupami
— mówił o Giertychu Borowski, za co został pozwany i w końcu skazany na 6. miesięcy więzienia. Działacz opozycji z PRL konsekwentnie odmawiał przeproszenia Giertycha.
Wsadzą Borowskiego do więzienia?
Adam Borowski jest człowiekiem schorowanym, przeszedł udar, choruje na nowotwór, a mimo to Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie 24 marca 2026 roku stwierdził, iż Borowski może odsiedzieć 6 miesięcy w więzieniu. Obrona złożyła zażalenie na to postanowienie i jak ustalił portal wPolityce.pl, 6 sierpnia tego roku będzie ono rozpatrywane przez Sąd Okręgowy w Warszawie.
WB/tkwl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764440-news-wsadza-borowskiego-do-wiezienia-wiemy-kiedy-decyzja
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