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NASZ NEWS. Wsadzą Adama Borowskiego do więzienia?! Wiemy, kiedy decyzja

  • Polityka
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Adam Borowski / autor: Fratria
Adam Borowski / autor: Fratria

Wsadzą opozycjonistę z czasów PRL Adama Borowskiego do więzienia?! Jak dowiaduje się portal wPolityce.pl, 6 sierpnia Sąd Okręgowy w Warszawie zajmie się zażaleniem obrony Borowskiego na postanowienie sądu, zgodnie z którym Borowski może odbyć karę 6. miesięcy więzienia za rzekome zniesławienie posła KO mec. Romana Giertycha.

Przypomnijmy, że Adam Borowski został oskarżony o przestępstwo z art. 212 § 2 Kodeksu karnego, czyli zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania, w związku z wypowiedzią na antenie Telewizji Republika o Romanie Giertychu. Wypowiedź konkretnie dotyczyła sprawy Polnordu.

Zapewniał nie tylko taką tarczę prawną, ale tutaj dawał swoich znajomych, godził się na to, żeby jego znajomi byli tymi słupami

— mówił o Giertychu Borowski, za co został pozwany i w końcu skazany na 6. miesięcy więzienia. Działacz opozycji z PRL konsekwentnie odmawiał przeproszenia Giertycha.

Wsadzą Borowskiego do więzienia?

Adam Borowski jest człowiekiem schorowanym, przeszedł udar, choruje na nowotwór, a mimo to Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie 24 marca 2026 roku stwierdził, iż Borowski może odsiedzieć 6 miesięcy w więzieniu. Obrona złożyła zażalenie na to postanowienie i jak ustalił portal wPolityce.pl, 6 sierpnia tego roku będzie ono rozpatrywane przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

WB/tkwl

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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