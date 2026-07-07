Ogórek bezlitośnie punktuje KAS! "Wyłudzająca mandaty i podatki struktura...". Seria trudnych pytań

  • Polityka
  • opublikowano:
Magdalena Ogórek / autor: Fratria/X
Magdalena Ogórek / autor: Fratria/X

Dziennikarka Telewizji wPolsce24 Magdalena Ogórek na platformie X zadała serię trudnych pytań, dotyczących działalności Krajowej Administracji Skarbowej.

W ostatnim czasie światło dzienne ujrzało szereg kuriozalnych i oburzających opinię publiczną przypadków ukarania lokali gastronomicznych przez urzędników Krajowej Administracji Skarbowej, chodzi m.in. o sprzedanie butelki wody kontrolerce udającej spragnioną kobietę, czy też o sprzedaż pizzy z krewetkami z niewłaściwym VAT-em, bo jest on w tym wypadku wyższy niż dla innych rodzajów pizzy. Tymczasem nie słychać o działalności KAS w kilku poważnych sprawach, o których niedawno dowiedzieli się Polacy. Uwagę na to zwróciła na X Magdalena Ogórek, dziennikarka Telewizji wPolsce24.

Dlaczego KAS wyposażony w szersze uprawnienia niż prokuratura, mając do dyspozycji wszelkie systemy informatyczne [podgląd naszych faktur], kont, etc. nigdy nie zjawił się w Warszawskim Szpitalu Południowym?

— zapytała na X Magdalena Ogórek.

Dlaczego to media wyświetlają dziś kolejnych „Dawidków” - chociaż faktury cały czas wyświetlały się KAS. Dlaczego nigdy nie zjawili się z kontrolą?!

— zapytała.

Dlaczego KAS nie pojawił się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, w którym to w pustej sali stała samotnie zdezelowana wanna, a koszt tej „instalacji” wyniósł UWAGA: 800 k?

— to kolejne pytanie dziennikarki.

Dlaczego KAS tak się zachowuje?

Magdalena Ogórek jednoznacznie wskazała, że w jej ocenie KAS nie zajmuje się wyjątkowo poważnymi sprawami, gdyż jej pracownicy skupieni są na zupełnie błahych przypadkach nieprawidłowości.

Bo KAS ma znajdować krewetkę na pizzy i dokonywać obrzydliwych prowokacji pt. „chce mi się strasznie pić, czy da mi pan wodę” [chłop się zlitował, dał, ale dał przed otwarciem lokalu i dostał mandat]

— napisała Ogórek.

Dlaczego KAS zamienił się w opresyjną, wyłudzającą mandaty i podatki strukturę, posuwając się do działań pozaprawnych?

— zapytała dziennikarka.

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tkwl/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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