Dziennikarka Telewizji wPolsce24 Magdalena Ogórek na platformie X zadała serię trudnych pytań, dotyczących działalności Krajowej Administracji Skarbowej.
W ostatnim czasie światło dzienne ujrzało szereg kuriozalnych i oburzających opinię publiczną przypadków ukarania lokali gastronomicznych przez urzędników Krajowej Administracji Skarbowej, chodzi m.in. o sprzedanie butelki wody kontrolerce udającej spragnioną kobietę, czy też o sprzedaż pizzy z krewetkami z niewłaściwym VAT-em, bo jest on w tym wypadku wyższy niż dla innych rodzajów pizzy. Tymczasem nie słychać o działalności KAS w kilku poważnych sprawach, o których niedawno dowiedzieli się Polacy. Uwagę na to zwróciła na X Magdalena Ogórek, dziennikarka Telewizji wPolsce24.
Dlaczego KAS wyposażony w szersze uprawnienia niż prokuratura, mając do dyspozycji wszelkie systemy informatyczne [podgląd naszych faktur], kont, etc. nigdy nie zjawił się w Warszawskim Szpitalu Południowym?
— zapytała na X Magdalena Ogórek.
Dlaczego to media wyświetlają dziś kolejnych „Dawidków” - chociaż faktury cały czas wyświetlały się KAS. Dlaczego nigdy nie zjawili się z kontrolą?!
— zapytała.
Dlaczego KAS nie pojawił się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, w którym to w pustej sali stała samotnie zdezelowana wanna, a koszt tej „instalacji” wyniósł UWAGA: 800 k?
— to kolejne pytanie dziennikarki.
Dlaczego KAS tak się zachowuje?
Magdalena Ogórek jednoznacznie wskazała, że w jej ocenie KAS nie zajmuje się wyjątkowo poważnymi sprawami, gdyż jej pracownicy skupieni są na zupełnie błahych przypadkach nieprawidłowości.
Bo KAS ma znajdować krewetkę na pizzy i dokonywać obrzydliwych prowokacji pt. „chce mi się strasznie pić, czy da mi pan wodę” [chłop się zlitował, dał, ale dał przed otwarciem lokalu i dostał mandat]
— napisała Ogórek.
Dlaczego KAS zamienił się w opresyjną, wyłudzającą mandaty i podatki strukturę, posuwając się do działań pozaprawnych?
— zapytała dziennikarka.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764437-ogorek-bezlitosnie-punktuje-kas-wyludzajaca-mandaty
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