Przebywający na szczycie NATO w Ankarze wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził we wtorek, że Polska jest jednym z krajów, które zawarły umowę z USA o serwisowaniu rakiet do systemów Patriot, a także o tym, że holenderskie systemy Patriot pozostaną w Jasionce do końca roku. Przypomnijmy, wszystko odbywa się w cieniu burzy po ujawnieniu, że rząd Donalda Tuska po cichu przekazał Ukrainie właśnie supernowoczesne pociski PAC-3 MSE, produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin - podstawowe obecnie pociski do systemów przeciwlotniczych Patriot.
Serwisowanie pocisków do systemu Patriot
Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej w kuluarach szczytu podkreślił, że Polska jest już w pełni „liderem militarnym i gospodarczym wschodniej flanki NATO” i jest tak traktowana na szczycie.
Mówiąc o uzgodnionych w trakcie porozumieniach, zwrócił uwagę, że najważniejsze jest to zawarte z USA, Holandią, Niemcami i Szwecją, które dotyczy serwisowania w Europie pocisków PAC-3 do wyrzutni Patriot.
Te państwa to najbardziej zaufani sojusznicy, bo tylko takim przekazuje się zdolności do produkcji. Zaczynamy od serwisowania, które czasem zabierało dwa lata, bo wysyłka tych rakiet do USA, potem powrót i certyfikowanie to był proces czasem dwuletni
— wyjaśnił.
Szef MON dopytywany, na czym polega serwisowanie pocisków do systemu Patriot, wyjaśnił, że chodzi o potwierdzenie skuteczności ich oddziaływania odpowiednimi certyfikatami.
Każdy pocisk, który jest używany, musi być certyfikowany i ma określone zdolności, które muszą być monitorowane w czasie
— mówił Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że monitorowanie prawidłowości wypełniania funkcji przez daną rakietę, szczególnie tak wrażliwą, musi być przeprowadzane bardzo precyzyjnie. Zwrócił też uwagę, że Polska, Niemcy czy Holandia to te państwa, które najmocniej wspierały w ostatnim czasie Ukrainę, w tym jej obronę przeciwlotniczą; w tym kontekście stwierdził, że transfer technologii to forma okazania solidarności przez sojuszników.
Barracuda - Polska producentem i dystrybutorem
Szef MON nawiązał też do porozumienia PGZ z amerykańskim Andurilem w sprawie produkcji pocisków dalekiego zasięgu Barracuda. - Polska będzie producentem, ale także dystrybutorem dla innych państw europejskich. Dzisiaj takie porozumienie z Estonią, z Łotwą zostało podpisane - przekazał Kosiniak-Kamysz.
Holenderskie Patrioty pozostaną w Jasionce
Poinformował również, że w rozmowie z minister obrony Holandii Dilan Yesilgoz uzyskał zapewnienie, iż holenderskie baterie Patriot pozostaną w podrzeszowskiej Jasionce do końca roku.
To jest ta sojusznicza solidarność i wdzięczność, której Polska doświadcza. To jest bardzo ważne, bo to są i baterie, i uzbrojenie. To pokazuje, że sojusz nie jest tylko jednokierunkowy. Że on jest wielofaktorowy. Że jeżeli ktoś jest porządnym sojusznikiem, daje wsparcie wtedy, kiedy sekretarz generalny NATO (Mark Rutte), dowódca wojsk amerykańskich (generał Alexus Grynkewich) oczekuje takiego wsparcia dla Ukrainy, to może liczyć na sojusznicze wsparcie w każdym momencie
— przekonywał.
Podkreślił, że wspieranie Ukrainy jest w interesie Polski.
Racją stanu Rzeczpospolitej jest to, żeby Ukraina nie przegrała wojny. Racją stanu Rzeczpospolitej jest to, żeby rakiety, które lecą na Kijów, nigdy nie osiągnęły Polski, granic Polski, nie trafiały do Polski. Żeby nigdy nie były tutaj wysyłane. Im więcej tych rakiet zostanie zniszczonych, tym lepsza jest każda inwestycja w pomoc na Ukrainie, bo one nigdy nie zagrożą w Polsce. To jest polska racja stanu
— mówił.
Informacja o umowie dotyczącej serwisowania rakiet Patriot pojawiła się w czasie, gdy rząd mierzy się z potężną krytyką po ujawnieniu przekazania Ukrainie pocisków PAC-3 MSE. Niefortunny moment? Mało powiedziane!
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olnk/PAP/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764433-umowa-ws-patriotow-w-cieniu-burzy-wokol-rakiet-dla-ukrainy
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