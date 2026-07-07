W cieniu afery wokół przekazania Ukrainie pocisków PAC-3 MSE do baterii Patriot Władysław Kosiniak-Kamysz zaostrzył polityczny przekaz. Z Ankary zaatakował oponentów, mówiąc o „hipokrytach” i „oszołomach”, a do tego drwił, że liderem opozycji jest teraz Grzegorz Braun. Przyparty do muru „Tygrys” nerwowo próbuje pokazać pazury?
Kosiniak-Kamysz mówi o „oszołomach”
Przebywający na szczycie NATO w Ankarze wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że Polska jest jednym z krajów, które zawarły umowę z USA o serwisowaniu rakiet do systemów Patriot, a także o tym, że holenderskie systemy Patriot pozostaną w Jasionce do końca roku.
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Szef MON, który próbował gasić pożar w związku z aferą wokół przekazania Ukrainie supernowoczesnych pocisków PAC-3 MSE, „odtajniając” donacje w latach 2022-2026, postanowił zabrnąć dalej, atakując opozycję bez opamiętania.
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Jeżeli ktoś dzisiaj będzie powtarzał wam te głupoty, te manipulacje o rozbrajaniu zdolności w Polsce, (…) to te dwa porozumienia najlepiej świadczą, że jest wprost przeciwnie. Ta rosyjska narracja, bo inaczej nie mogę jej określić, szczególnie tutaj, na szczycie NATO, czasem nie potrzebuje nawet służb rosyjskich, wystarczą pożyteczni idioci, których niestety, jak widać, w Polsce nie brakuje
— mówił na briefingu prasowym, wspominając samemu o opozycji.
Chciałbym wierzyć, że to tylko i wyłącznie głupota, bo to zawsze jest jakaś okoliczność łagodząca, a nie celowe działanie. Choć po niektórych oszołomach można się wszystkiego spodziewać
— dodał ostro.
Kpiny prezesa PSL: Braun liderem opozycji
Co więcej, PiS nazwał „partią skończonych hipokrytów”.
Dlaczego? Bo udzielili dobrej pomocy na początku wojny, w której ich wspieraliśmy. Tylko że my ich dzisiaj dalej bronimy za te decyzje, a oni o tych decyzjach chcą zapomnieć
— stwierdził.
Przycinek pod adresem formacji Jarosława Kaczyńskiego w wykonaniu prezesa PSL było więcej…
On [Grzegorz Braun - red.] stał się de facto liderem opozycji, bo wszyscy lecą za nim. Więc tak go trzeba określać. Nie jest to miłe dla nikogo, myślę, że najmniej miłe jest dla prezesa Kaczyńskiego i PiS-u, że dzisiaj liderem opozycji stał się Grzegorz Braun
— kontynuował swoje polityczne wywody.
Kosiniak-Kamysz nerwowo zgrywa twardziela, serwując docinki pod adresem PiS. Nic dziwnego, skoro szefowi MON pali się pod nagami, gdyż nie potrafi jasno wytłumaczyć się z przekazania potajemnie najnowocześniejszego sprzętu na Ukrainę.
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olnk/PAP/300polityka.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764431-kosiniak-kamysz-probuje-kasac-pis-liderem-opozycji-jest-braun
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