Przykry wniosek prof. Żerki. "Ukraina powraca do koncepcji UPA"

Ukraina już ponad 4 lata mierzy się z rosyjską inwazją na swoje terytorium. Udaje jej się bronić przede wszystkim dzięki wsparciu Stanów Zjednoczonych oraz Polski. Tymczasem oficjele ukraińscy, z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na czele, w ostatnim czasie postanowili wszcząć bardzo ostro spór polityczny z Polską, szkodząc swojemu własnemu państwu i narodowi. Historyk prof. Stanisław Żerko w celny sposób na X odniósł się do tego faktu.
Decyzja Wołodymyra Zełenskiego o tym, by jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nadać imię „Bohaterów UPA” wstrząsnęła Polakami i wywołała zrozumiała złość polskiego społeczeństwa. Zełenski musiał przewidywać, że tak właśnie się stanie, bo wielokrotnie w czasie kontaktów z Polakami był informowany o tym, jak ważna dla Polaków jest kwestia ekshumacji ofiar ludobójstwa na Wołyniu i jak krytyczny jest stosunek Polaków do UPA. Mimo to podjął taką, a nie inną decyzję, co spotkało się z reakcją prezydenta Karola Nawrockiego, który odebrał Zełenskiemu najwyższe polskie odznaczenia - Order Orła Białego.
Oburzające słowa Budanowa
Co więcej, ukraińcy eskalują spór z Polską. Szef biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Kyryło Budanow w rozmowie z agencją RBK-Ukraina oskarżył Polskę o przygotowywanie eskalacji napięć w stosunkach z Kijowem na 11 lipca, czyli w rocznicę Krwawej Niedzieli. Z kolei Polskę zestawił z… Rosją.
Z informacji, które posiadam, wynika, że oni przygotowują (strona polska – PAP) cały szereg – powtórzę to – działań prowadzących do eskalacji, więc najwyraźniej wszystko to będzie teraz kontynuowane
— wypalił Budanow. Zdaniem szefa biura prezydenta Zełenskiego Polska chce narzucać Ukraińcom, kogo mają czcić.
Ukraina nie przyjmie ultimatum od nikogo na tym świecie. Ostatnio to Rosja próbowała postawić nam ultimatum – bez urazy wobec Polski, ale (Rosja – PAP) jest nieco potężniejsza niż Polska – a my i tak go nie przyjęliśmy. Tak, jest ciężko, źle, jest dużo krwi. Ale nawet ich ultimatum nie przyjęliśmy. Dlaczego więc ktoś sądzi, że przyjmiemy coś innego, z innej strony? Nie należy rozmawiać z nami za pomocą ultimatów
— mówił.
Działanie jak UPA
Takie podejście Ukraińców celnie skomentował na X znany historyk prof. Stanisław Żerko - przypomina to działanie UPA, która z jednej strony jako swoich wrogów przedstawiała Polaków, czego efektem było ludobójstwo na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, a z drugiej walczyła z Rosjanami.
Ukraina powraca do koncepcji UPA: teoria dwóch wrogów - wrogowie to Rosjanie i Polacy?
— podsumował działanie Ukraińców prof. Stanisław Żerko.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764430-przykry-wniosek-prof-zerki-ukraina-powraca-do-koncepcji-upa
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