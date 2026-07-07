Żukowska jest wściekła. Wystarczyły doniesienia o Giertychu. "Do jasnej cholery"

  • Polityka
  • opublikowano:
Na zdj. Anna Maria Żukowska podczas konwencji Lewicy w Falentach / autor: PAP/Paweł Supernak
Na zdj. Anna Maria Żukowska podczas konwencji Lewicy w Falentach / autor: PAP/Paweł Supernak

Roman Giertych ministrem sprawiedliwości? Sama możliwość takiego scenariusza wystarczyła, by w koalicji 13 grudnia zawrzało. „Do jasnej cholery” - napisała w mediach społecznościowych szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Padło także pytanie, czy jej formacja wyjdzie z rządu, jeśli wejdzie Giertych.

Giertych za Żurka?

Czy Waldemar Żurek pożegna się ze stanowiskiem ministra sprawiedliwości, a w resorcie zastąpi go… mecenas Roman Giertych? „Niektórzy twierdzą, że to jedyne rozwiązanie” - pisze Dominika Długosz na łamach „Newsweeka”. Dziennikarka zwraca uwagę, że Giertych uderza w ministra Waldemara Żurka i gdyby zastąpił go w MS, mogłoby to ukrócić „krytykę wewnętrzną”.

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Żukowska rozgoryczona

Taki pomysł bardzo nie spodobał się szefowej klubu parlamentarnego Lewicy Annie Marii Żukowskiej.

Do jasnej cholery

— zaczęła swój wpis w serwisie X, nadając mu pewnej dramaturgii i chcą wyrazić swoje rozżalenie.

Waldemar Żurek położył na szali cały swój autorytet i karierę, zrzekł się urzędu sędziego (nie ma już powrotu do tego zawodu) udowadniając, że angażuje się na pełne 100%, działa na podstawie i w granicach prawa (nie, nie da się ręcznie sterować sędziami i prokuratorami, o ile nie jest się dyktatorem), a taki Roman Giertych, z wygodnej pozycji posła, tylko judzi i podszczypuje ministra, kopie pod nim dołki, podważa niezależność prokuratury i usiłuje wywierać wpływ na decyzje w postępowaniach oraz knuje, byleby położyć łapę na wymiarze sprawiedliwości

— napisała.

Nie po to, żeby go w jakikolwiek sposób uzdrowić czy odpolitycznić (warto przypomnieć, że Żurek nie jest członkiem żadnej partii politycznej), tylko żeby dokonać aktu vendetty oraz zbudować swoje wpływy, które mogą mu przynieść jakieś korzyści w przyszłości

— dodała.

Wczoraj pisałam, że Silni Razem są bez jakiegokolwiek wpływu na wynik wyborczy, za to z dużym wpływem na proces decyzyjny w samej KO. Podtrzymuję to z żalem. Jeżeli tak jest naprawdę, Donaldzie Tusku, to nic, tylko usiąść i płakać nad polskim wymiarem sprawiedliwości

— spuentowała swój wywód szefa klubu Lewicy.

Posłowie PiS ciągną Żukowską za język

Co ciekawe, na wpis Żukowskiej zareagowali posłowie PiS, niejako punktując Lewicę jako koalicjanta KO. Jan Kanthak przypomniał: „Pani kiedyś pisała, że nigdy nie będzie w koalicji z Giertychem”.

Byłam młodą polityczką i w najśmielszych koszmarach nie śniło mi się, że Giertych może zostać członkiem Platformy Obywatelskiej. Przyznaję się do tego, że nie miałam wystarczającej wyobraźni. Niemniej, jego obecność w PO spowodowała, że nie chciałam wejść do rządu

— odpowiedziała szefowa klubu Lewicy.

Dopytał też nieco sarkastycznie Paweł Szrot: „Ale przecież jesteście tak silni w koalicji, ze nie dopuścicie do tego. Jesteście ??!?”. Żukowska odparła krótko: „Zobaczymy”.

Giertych wejdzie, Lewica wyjdzie

Jednak oprócz emocjonalnego wpisu szefowa klubu parlamentarnego Lewicy także wygłosiła swoistą deklarację. Wszystko po pytaniu, czy jej formacja wyjdzie z koalicji, jeśli Giertych zostanie ministrem.

Przewodniczący Włodzimierz Czarzasty wypowiedział się w tej sprawie u Bogdana Rymanowskiego jasno: Tak.

Czy Lewica naprawdę postawiłaby się Donaldowi Tuskowi? Zwłaszcza, że wybory parlamentarne coraz bliżej, a Włodzimierz Czarzasty w końcu „zdobył” wymarzony fotel marszałka Sejmu?

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olnk/X/”Newsweek”

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