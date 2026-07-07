To pytanie w końcu musiało paść! Prezes PiS nie gryzie się język

Skoro premier Donald Tusk od miesięcy straszy Polaków rychłym uderzeniem Rosji, to dlaczego właśnie teraz rząd zdecydował o uszczupleniu naszego arsenału? Rząd przekazał Ukrainie niezwykle drogie pociski do systemów obrony powietrznej Patriot, nie czekając na kolejną dostawę. „Najwyraźniej obaj panowie mają polski interes za nic! Pytanie brzmi: w czyim interesie działają?” - pyta w mediach społecznościowych prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przestraszył się tego, że na jaw wyszło przekazania Ukrainie pocisków do amerykańskich systemów obrony powietrznej Patriot i odtajnił donacje na rzecz Ukrainy w latach 2022-2026. Zwłaszcza że premier Donald Tuska od kilku miesięcy straszy Polaków rychłym uderzeniem Rosji. Mówił o tym w kwietniowym wywiadzie dla brytyjskiego „Financial Times”. Kilka tygodni wcześniej rząd zdecydował o przekazaniu pocisków do Patriotów, z których jeden kosztuje kilka milionów dolarów.
Te decyzje zostały bardzo źle odebrane przez polskie społeczeństwo, zwłaszcza że w ostatnim czasie Ukraina utwardza swoje antypolski kierunek. Sprawę w sieci skomentował prezes PiS Jarosław Kaczyński.
W czyim interesie działają Tusk i Kosiniak-Kamysz?
Czym kieruje się rząd Donalda Tuska, w którymi w randze szefa MON zasiada Kosiniak-Kamysz, skoro podejmuje decyzję osłabiającą nasze możliwości obronne? Wysoka sprawność systemów Patriot jest dla nas kluczowa, ponieważ w graniczącym z Polską Obwodzie Królewieckim Rosjanie mają rakiety Iskander, którą są zdolne do przenoszenia m.in. głowic jądrowych. Na tego typu atak można zareagować wystarczająco szybko tylko przy pomocy pocisków wystrzeliwanych z systemu Patriot.
Nasi sojusznicy ostrzegają o zagrożeniu Polski z powietrza, po czym rząd Tuska i Kosiniaka-Kamysza po cichu, bez zgody obywateli, rozdaje kluczowe, strategiczne pociski do obrony przeciwlotniczej innemu państwu.
Najwyraźniej obaj panowie mają polski interes za nic! Pytanie brzmi: w czyim interesie działają?
— napisał w mediach społecznościowych prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764427-to-pytanie-w-koncu-musialo-pasc-prezes-pis-nie-gryzie-sie-jezyk
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.