„Apelujemy do władz Ukrainy i do społeczeństwa ukraińskiego o zaprzestanie tego rodzaju działań, które stają w poprzek postępującemu procesowi zbliżenia naszych narodów. Chcemy żyć w przyjaźni” - czytamy w oświadczeniu, który opublikował Instytut Pamięci Narodowej. To reakcja na budowę przez Ukrainę Panteonu Narodowego, w którym mają się znaleźć ludobójcy z OUN-UPA. „Jest to zniewaga dla pamięci ofiar zamordowanych przez UPA i dla całego narodu polskiego” - brzmią mocne słowa członków Kolegium IPN.
Ukraina nie zamierza przyznać się do ludobójstwa, którego dokonało OUN-UPA w czasie II wojny światowej i wziąć odpowiedzialność za zamorodowanie ponad 100 tys. Polaków. Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy przyjęła tydzień temu ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, której projekt wniósł prezydent Wołodymyr Zełenski. Przewodniczący parlamentu Rusłan Stefanczuk oświadczył, że w panteonie znajdą się „najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego”. Wiele wskazuje na to, że będą to także ludobójcy z OUN-UPA. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię „Bohaterów UPA”. Głosy płynące z bezpośredniego otoczenia Zełenskiego mocno uderzają teraz w Polskę, czym bardzo zaniepokojony jest Instytut Pamięci Narodowej.
„To jest zniewaga ofiar”
Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - opublikowało specjalne oświadczenie ws. afirmacji różnych odłamów ruchu banderowskiego na Ukrainie.
Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej wyraża ogromne zaniepokojenie głosami przedstawicieli politycznych, społecznych, naukowych i kulturalnych elit ukraińskich (w tym także historyków), którzy afirmują działalność różnych odłamów ruchu banderowskiego na Ukrainie i negują fakt dokonanego przez ten ruch ludobójstwa na Polakach i innych narodach.
Szczególne oburzenie budzi nadanie przez Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego imienia „Bohaterów UPA” (Ukraińskiej Powstańczej Armii) Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych „Północ” Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. Jest to zniewaga dla pamięci ofiar zamordowanych przez UPA i dla całego narodu polskiego. Nasze zaniepokojenie budzi też projekt budowy Panteonu Narodowego, w którym mają być pochowani także przywódcy takich formacji jak OUN i UPA.
Apelujemy do władz Ukrainy i do społeczeństwa ukraińskiego o zaprzestanie tego rodzaju działań, które stają w poprzek postępującemu procesowi zbliżenia naszych narodów. Chcemy żyć w przyjaźni ze swoimi wschodnimi sąsiadami, nie możemy jednak tolerować fałszowania historii i oddawania czci formacjom mordującym w sposób okrutny Polaków i obywateli polskich innych narodowości
— czytamy w oficjalnym stanowisku Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Oświadczenie zostało przyjęte jednogłośnie.
koal/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764422-ipn-zaniepokojony-tym-co-robi-ukraina-to-zniewaga-ofiar
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.