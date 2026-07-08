Agata Diduszko-Zyglewska z Lewicy nie kryje swojego zdziwienia, w jakim kierunku zmierzają działania Koalicji Obywatelskiej i Rafała Trzaskowskiego ws. afery ze Szpitalem Południowym i ZDM. Zwolnione zostały wiceprezydent, które nie miały z tym nic wspólnego, z kolei na stanowisku został zastępca, który trzyma pieczę nad radami nadzorczymi wspomnianych podmiotów.
Afery związana bezpośrednio z KO Donalda Tuska wyszła już dawno poza określoną bańkę medialną. Bulwersuje się nimi nawet lewicowo-liberalna strona sceny politycznej. Współtworzący koalicję 13 grudnia wyczuli najwidoczniej polityczną krew i wygłaszają coraz śmielsze wypowiedzi dotyczące Szpitala Południowego i zwolnienia sygnalisty z ZDM.
Stanowisko straciła prezydentka (Aldona Machnowska-Góra) zajmująca się kulturą, ale nie stracił wiceprezydent zajmujący się spółkami szpitalnymi, więc trudno nam to zrozumieć. Wiceprezydentka straciła dlatego, że była w radzie nadzorczej szpitala. Została odwołana, ale burmistrz, który był prezesem tej samej rady, póki co nie usłyszeliśmy, czy poniesie jakieś dodatkowe konsekwencje. Mamy poczucie, że decyzje są arbitralne i nie zostały uzasadnione
— powiedziała członek rady Warszawy Dziduszko-Zyglewska w rozmowie z Kanałem Zero.
Wiceprezydenci złożyli rezygnacje
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski na swojej konferencji prasowej poinformował o odwołaniu dwóch wiceprezydentów Warszawy - Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry (o niej w kwestii kultury wspominała radna Lewicy) - w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Z kolei dziś głosami radnych KO nie udało się poprzeć wniosku PiS o wezwanie wiceprezydenta Tomasza Menciny. Odpowiedzialnego za rady nadzorcze w Szpitalu południowym i ZDM, gdzie zwolniony został zygnalista.
Rezygnacje wiceprezydentów Warszawy to pokłosie doniesień Kanału Zero i Onetu o nieprawidłowościach, do których miało dochodzić w prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie, gdzie szef prosektorium szpitala miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki, publikował zdjęcia ciał i szczątków ludzkich na profilach w mediach społecznościowych, a prosektorium miało być wynajmowane jako plan filmowy. Miało też tam dochodzić do nielegalnego sprzedawania ciał i usług pogrzebowych. Kierujący prosektorium miał obiecywać rodzinom zmarłych najlepsze usługi pogrzebowe, a zakładom pogrzebowym — zwłoki.
Wcześniej ukazały się publikacje dotyczące lekarza Dawida Kacprzyka, który jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł. Na prowadzonym przez Kacprzyka oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.
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xyz/Kanał Zero/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764416-afera-i-obrona-swoich-diduszko-krytykuje-trzaskowskiego
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