Posłowie PiS ustalili, że lekarz-milioner Dawid Kacprzyk trafił w ekspresowym tempie z Częstochowy do warszawskiego Szpitala Południowego. „Przeniósł się w trybie pozarezydenckim (wtedy płaci lekarzowi szpital)? Odpowiedź resortu na naszą interwencję pokazuje, jak wiele osób było zaangażowanych w pomoc Dawidowi” - napisał w mediach społecznościowych poseł Łukasz Kmita z PiS. Okazuje się, że w promocję Kacprzyka zaangażowany był Mazowiecki Urząd Wojewódzki, czyli administracja rządowa.
Dlaczego lekarz-milioner, były już radny z KO Dawid Kacprzyk otrzymał w miejskim Szpitalu Południowym tak cudowne warunki pracy? Będąc zaledwie od półtora roku lekarzem i nie mając specjalizacji, zarobił w 2025 roku 1,6 mln zł, jako koordynator SOR. Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości w ramach kontroli poselskiej dotarli do informacji, które tłumaczą, jak to się stało, że Kacprzyk z Częstochowy w ekspresowym tempie trafił do Warszawy. Okazuje się, że kierownictwo warszawskiego Szpitala Południowego bardzo chciało zatrudnić Kacprzyka, a Wojewoda Mazowiecki był dla tego pomysłu bardzo przychylny.
Skąd się wziął lek Kacprzyk w Szpitalu Południowym w Warszawie? To nie przypadek! Ujawniamy wyniki naszej kontroli poselskiej z Anną Kwiecień i Markiem Suboczem.
Kto załatwiał przeniesienie ze szpitala w Częstochowie do Warszawy Dawidowi?
— napisał na X poseł PiS Łukasz Kmita.
Wojewoda mazowiecki był na „TAK”
Poseł opublikował w sieci odpowiedź MZ na pytania posłów PiS ws. Kacprzyka. Jedno z nich brzmiało:
Czy doktor Dawid Kacprzyk wziął udział w kwalifikacji na wolne miejsca specjalizacyjne? Jeśli tak, to kiedy został skierowany na rodzaj specjalizacji?
— brzmiało pytanie. Odpowiedź była zaskakująca.
Pan Dawid Kacprzyk został z dniem 19 listopada 2024 r. zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii i rozpoczął szkolenie w dniu 10 grudnia 2024 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Częstochowie na obszarze województwa śląskiego.
W dniu 7 stycznia 2025 r. Pan Dawid Kacprzyk złożył do Wojewody Mazowieckiego wniosek o zmianę miejsca odbywania specjalizacji w trybie pozarezydenckim. Wniosek zawierał wszystkie wymagane zgody, tj.: Prezesa Zarządu Warszawskiego Szpitala Południowego Sp. z o.o., Dyrektora Medycznego Warszawskiego Szpitala Południowego Sp. z o.o., Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.
Po analizie wniosku, dyrektor wydziału zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wydał zgodę na zmianę miejsca odbywania specjalizacji w dniu 23 stycznia 2025 r. we wnioskowanej dziedzinie medycyny
— czytamy w odpowiedzi MZ na poselską interpelację.
Miał miejsce w Szpitalu Wojewódzkim w Częstochowie (za które płaciło Ministerstwo Zdrowia) ale przeniósł się do W-wy na miejsce w trybie pozarezydenckim (wtedy płaci lekarzowi szpital)?
Odpowiedź resortu na naszą interwencję pokazuje, jak wiele osób było zaangażowanych w pomoc Dawidowi
— napisał w mediach społecznościowych poseł Kmita z PiS.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764412-nowe-ustalenia-ws-ekspresowych-przenosin-kacprzyka
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