Kolejne zaczepki Sławomira Mentzena pod adresem PiS, z donacjami dla Ukrainy w tle, spotkały się z odpowiedzią ze strony Jacka Sasina. Były wicepremier przypomniał nawet współliderowi Konfederacji wspólne piwo z Rafałem Trzaskowskim i Radosławem Sikorskim w czasie prezydenckiej kampanii wyborczej. „Nie da się stać po środku. Naprawdę czas się zdecydować!” - napisał polityk Prawa i Sprawiedliwości.
Mentzen próbuje się tłumaczyć i znów uderza w PiS
Sławomir Mentzen po długim milczeniu zabrał głos w sprawie przekazania Ukrainie pocisków do systemu Patriot. Jednak zamiast odnieść się do decyzji obecnego rządu koalicji 13 grudnia, zaatakował Prawo i Sprawiedliwość, zarzucając mu hipokryzję. Problem w tym, że szybko przypomniano mu jego własne słowa z 2022 roku, gdy przekonywał, że w interesie Polski jest wysyłanie Ukrainie większej ilości sprzętu.
To prawda, tak wtedy powiedziałem. I to był błąd. Wynikał z tego, że nie wiedziałem wtedy jeszcze w jak złej sytuacji jesteśmy
— napisał m.in. współlider Konfederacji w mediach społecznościowych.
Nie wiedziałem ile PiS przekazał sprzętu Ukrainie, bo zostało to przez PiS utajnione. Nie wiedziałem, że nasze nasze jednostki straciły sprzęt i stały się bezbronne
— uderzał również w byłą partię rządzącą.
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Wśród wielu komentarzy pod wpisem Mentzena był również post posła PiS Jacka Sasina.
A jak nosił im Pan piwo to też był błąd? Czas się wreszcie określić
— odpowiedział dobitnie Jacek Sasin z PiS, przypominając wspólne piwo Mentzena z Rafałem Trzaskowskim i Radosławem Sikorskim w czasie prezydenckiej kampanii wyborczej.
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„Naprawdę czas się zdecydować!”
Tymczasem Mentzen postanowił odpowiedzieć…
Wielokrotnie już się określałem. Mam dosyć zarówno PiS jak i PO. Od ponad 20 lat na zmianę szkodzicie Polsce. Nie mogę się doczekać aż Kaczyński z Tuskiem trafią na emeryturę i przestaną niszczyć Polskę swoją wojenką. Ogłupiliście razem mnóstwo ludzi, którzy głosują na was tylko po to, żeby nie rządzili ci drudzy. A potem i tak robicie to samo. Nie należę do mafii, nie należę do sekty. Idę prosto!
— napisał w X prezes Nowej Nadziei.
Były wicepremier nie powiedział jednak ostatniego słowa i dodał kolejny komentarz do słów Mentezena.
Alternatywa jest prosta. Albo wspólnie, przy świadomości wszelkich różnic, odbudowujemy Polskę po Tusku albo pozwala Pan Tuskowi niszczyć Polskę dalej. Nie da się stać po środku. Naprawdę czas się zdecydować!
— czytamy we wpisie Sasina.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764406-sasin-przypomnial-mentzenowi-piwo-z-po-czas-sie-okreslic
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