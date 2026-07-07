Zajączkowska-Hernik zakpiła z Kosiniaka-Kamysza! Pokazała nowy... banknot „wdzięczności”

  • Polityka
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Władysław Kosiniak-Kamysz / autor: PAP/Paweł Supernak/X/@EwaZajaczkowska
Władysław Kosiniak-Kamysz / autor: PAP/Paweł Supernak/X/@EwaZajaczkowska

Czy „wdzięczność sojuszników” może być zapłatą za przekazanie strategicznego uzbrojenia? Na te słowa ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza postanowiła odpowiedzieć - nieco satyrycznie - europoseł Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik. Opublikowała bowiem grafikę, prezentując w sieci… nowy „banknot”.

Zyskamy wdzięczność”

Ministerstwo Obrony Narodowej w popłochu „odtajniło” donacje na rzecz Ukrainy w latach 2022-2026. Była to próba gaszenia pożaru, po tym jak w przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że Polska miała w ostatnich miesiącach przekazać Ukrainie część swoich pocisków PAC-3 MSE, czyli najbardziej zaawansowanych pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot. Oddanie ich w tajemnicy Ukrainie ostatecznie potwierdził wczoraj sam premier Donald Tusk.

Podczas konferencji prasowej dziennikarz Telewizji wPolsce24 Piotr Czyżewski zapytał wicepremiera, co dostaniemy w zamian za wspomniane rakiety przekazane Ukrainie.

Zyskamy. Zyskamy po pierwsze wdzięczność naszych sojuszników…

— odpowiadał Kosiniak-Kamysz, a wideo z wyciętym fragmentem tej odpowiedzi zdobyło już popularność w sieci.

Pokazała „banknot” z Kosiniakiem-Kamyszem

Do tej odpowiedzi nawiązała w swoim eurodeputowana Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik. Nie tylko ostro skomentowała postawę szefa MON, ale wręcz z niego zakpiła, prezentując pewną grafikę.

Zyskamy WDZIĘCZNOŚĆ” - odpowiedział minister Kosiniak-Kamysz na pytanie co Polska zyska przez oddanie Ukrainie kluczowych dla naszego bezpieczeństwa pocisków do Patriotów! Wdzięczność, rozumiecie?

— zacytowała Zajączkowska-Hernik ministra Kosiniaka-Kamysza.

Tyle dostaniemy. Za strategicznie ważny, drogi i trudno dostępny sprzęt. To jest już frajerstwo do potęgi. Gdy rządzą nami ludzie, dla których zadowalającą walutą jest wdzięczność i poklepywanie po pleckach na forach międzynarodowych, to wiedzcie, że jesteśmy zgubieni. I my chcemy, żeby inne państwa nas szanowały? Ich wszystkich, na czele z Tuskiem i Kosiniakiem, trzeba wywalić stąd na kopach!

— stwierdziła dosadnie europoseł, prezentując… „banknot” z wizerunkiem szefa MON w okularach przeciwsłonecznych, jako „waluta wdzięczności”.

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X/PAP/wPolityce/tt

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