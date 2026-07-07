Czy „wdzięczność sojuszników” może być zapłatą za przekazanie strategicznego uzbrojenia? Na te słowa ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza postanowiła odpowiedzieć - nieco satyrycznie - europoseł Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik. Opublikowała bowiem grafikę, prezentując w sieci… nowy „banknot”.
„Zyskamy wdzięczność”
Ministerstwo Obrony Narodowej w popłochu „odtajniło” donacje na rzecz Ukrainy w latach 2022-2026. Była to próba gaszenia pożaru, po tym jak w przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że Polska miała w ostatnich miesiącach przekazać Ukrainie część swoich pocisków PAC-3 MSE, czyli najbardziej zaawansowanych pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot. Oddanie ich w tajemnicy Ukrainie ostatecznie potwierdził wczoraj sam premier Donald Tusk.
Podczas konferencji prasowej dziennikarz Telewizji wPolsce24 Piotr Czyżewski zapytał wicepremiera, co dostaniemy w zamian za wspomniane rakiety przekazane Ukrainie.
Zyskamy. Zyskamy po pierwsze wdzięczność naszych sojuszników…
— odpowiadał Kosiniak-Kamysz, a wideo z wyciętym fragmentem tej odpowiedzi zdobyło już popularność w sieci.
Pokazała „banknot” z Kosiniakiem-Kamyszem
Do tej odpowiedzi nawiązała w swoim eurodeputowana Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik. Nie tylko ostro skomentowała postawę szefa MON, ale wręcz z niego zakpiła, prezentując pewną grafikę.
„Zyskamy WDZIĘCZNOŚĆ” - odpowiedział minister Kosiniak-Kamysz na pytanie co Polska zyska przez oddanie Ukrainie kluczowych dla naszego bezpieczeństwa pocisków do Patriotów! Wdzięczność, rozumiecie?
— zacytowała Zajączkowska-Hernik ministra Kosiniaka-Kamysza.
Tyle dostaniemy. Za strategicznie ważny, drogi i trudno dostępny sprzęt. To jest już frajerstwo do potęgi. Gdy rządzą nami ludzie, dla których zadowalającą walutą jest wdzięczność i poklepywanie po pleckach na forach międzynarodowych, to wiedzcie, że jesteśmy zgubieni. I my chcemy, żeby inne państwa nas szanowały? Ich wszystkich, na czele z Tuskiem i Kosiniakiem, trzeba wywalić stąd na kopach!
— stwierdziła dosadnie europoseł, prezentując… „banknot” z wizerunkiem szefa MON w okularach przeciwsłonecznych, jako „waluta wdzięczności”.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764404-zajaczkowska-zakpila-z-kosiniaka-kamysza-banknot-wdziecznosci
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