Kiedy wyszło na jaw, że rząd próbował zataić przed opinią publiczną wysłanie na Ukrainę rakiet do Patriotów, politycy koalicji reagują… atakami na opozycję i środowisko prezydenta. „Jak mam do wyboru: wierzyć wicepremierowi Kosiniakowi i prezydentowi - wierzę prezydentowi, bo właściwie od wczoraj jest jasne, że wicepremier kłamał” - powiedział na antenie Radia Zet wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.
Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oskarża prezydenta Karola Nawrockiego i jego współpracowników o kłamstwo. Pałac Prezydencki utrzymuje bowiem, że Zwierzchnik Sił Zbrojnych nie został poinformowany o przekazaniu Ukrainie rakiet do Patriotów.
Kosiniak-Kamysz kłamie?
Komu w tej sytuacji uwierzyć? Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak został o to zapytany na antenie Radia Zet.
Jak mam do wyboru: wierzyć wicepremierowi Kosiniakowi i prezydentowi - wierzę prezydentowi, bo właściwie od wczoraj jest jasne, że wicepremier kłamał
— ocenił polityk.
Bosak nakreślił, jak zmieniała się narracja koalicji rządzącej, ale też samego ministra obrony w sprawie Patriotów i Ukrainy.
W marcu podał informację, że nie przekazujemy Patriotów na Ukrainę, a wczoraj podał, że przekazujemy, jako państwo polskie. Więc moim zdaniem pomiędzy marcem a lipcem po prostu jest zupełnie jasne jak na dłoni wprowadzanie opinii publicznej w błąd przez wicepremiera i jego wiarygodność w moich oczach w tej chwili jest po prostu już bardzo niska
— podkreślił.
W ocenie wicemarszałka, Kosiniak Kamysz „nie waha się (…) wprowadzać opinii publicznej w błąd”.
A jak to wyjdzie, to robi dobrą minę do złej gry i jedziemy dalej. To jest, moim zdaniem, destrukcyjne dla państwa
— powiedział Krzysztof Bosak.
Radio Zet/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764401-komu-wierzyc-ws-patriotow-bosak-od-wczoraj-jest-jasne
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