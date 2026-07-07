Drodzy Ukraińcy, zabierzcie naszego Patriotę!

Zwracamy się do Was, nasi wschodni sąsiedzi, w duchu najgłębszej, transgranicznej solidarności i bezinteresownej szczodrości. Wiemy, że przechodzicie przez trudny czas wojny, odbudowy i walki o lepsze jutro.
Widząc Wasze zmagania, i czując, że jak dotąd daliśmy Wam za mało, nie możemy dłużej egoistycznie zatrzymywać naszego największego skarbu narodowego tylko dla siebie. Do przekazanych już wcześniej pocisków patriot – dorzucimy jeszcze jednego „patriotę”, Donalda Tuska.
Chcemy oddać Wam człowieka, który o patriotyzmie mówi tyle i tak pięknie, że aż mdleją najwięksi silnoręcy, a co dopiero Rosjanie.
U nas, w Polsce, jego tytaniczna praca polegająca na misternym niszczeniu struktur państwowych, sianiu ożywczej nienawiści, permanentnym zamrażaniu kluczowych inwestycji i – nazwijmy to roboczo – „strategicznym harmonizowaniu” naszych interesów z Berlinem, dobiegła już końca. Jesteśmy w pełni „zaopiekowani”. Teraz czas, by ten wielki mąż stanu pomógł Wam.
Korzyści, które zyskacie są nie do przeceniania:
1. Reset i doskonałe relacje z Rosją
Jeśli ktoś wie, jak rozmawiać z Moskwą, to właśnie on. Donald Tusk posiada unikalne, udokumentowane fotograficznie doświadczenie w czułym tuleniu się do Władimira Putina. Taki dyplomatyczny uścisk i „męskie porozumienie” na sopockim molo, czy smoleńskich błotach, to kapitał, którego nie da się kupić. Zamiast marnować energię na frontową walkę, Donald zafunduje Wam profesjonalny, sprawdzony w polskich warunkach reset.
2. Bezwarunkowe wsparcie Niemiec
Martwicie się o to, czy Berlin dostarczy Wam odpowiednią liczbę hełmów lub wykaże dostateczne zainteresowanie Waszym losem? Bez obaw. Tusk nie tyle współpracuje z Berlinem, ile z zegarmistrzowską precyzją wykonuje tamtejsze decyzje polityczne. Gwarantujemy, że gdy tylko Donald u Was osiądzie, oczy i serce kanclerza Merza (lub jego następców) natychmiast zwrócą się ku Ukrainie. Dostaniecie pełen pakiet niemieckiej uwagi – ze wszystkimi tego, często dość surowymi, konsekwencjami.
3. Cudowne ocieplenie relacji z Donaldem Trumpem
To majstersztyk geopolityczny, który dostajecie w pakiecie. Prezydent USA Donald Trump, dyplomatycznie rzecz ujmując, nie znosi naszego Donalda do tego stopnia, że na samą myśl o nim wstrząsają nim torsje. Wyobraźcie sobie teraz pozycję Wołodymyra Zełenskiego. Przy Tusku, Trump spojrzy na ukraińskiego prezydenta z taką miłością i cierpliwością, jakby patrzył na najbliższego przyjaciela. Tusk zadziała jak idealny piorunochron na amerykańskie fochy.
4. Namiastkę prawdziwej Europy
Tusk to wszak polityk formatu europejskiego, salonowiec pełną gębą. Przyniesie Wam zachodnie standardy szybciej, niż zdążycie otworzyć podręczniki do unijnego prawa. Czym jest nowoczesna Europa bez postępowej ideologii LGBT oraz bezcennych „inżynierów i lekarzy” z Bliskiego Wschodu i Afryki? Donald zorganizuje Wam relokację migrantów w mgnieniu oka – to nic innego jak wykwalifikowana kadra do powojennej odbudowy kraju.
5. Ostateczną likwidację oligarchów
Od lat walczycie z systemem oligarchicznym i jakoś opornie to idzie. Tusk ma na to genialną metodę. Nie musi walczyć z oligarchami – on po prostu ściągnie i obsadzi kluczowe stanowiska swoimi ludźmi. Wtedy Wasi rodzimi miliarderzy szybko zrozumieją, że przy profesjonalizmie „ekipy Donalda” w przejmowaniu wpływów, są zaledwie amatorami. Problem oligarchii rozwiąże się sam poprzez wymianę kadr na te właściwe, europejskie. Droga Ukraino!
Nie wahaj się ani chwili. Bierzcie go z całym dobrodziejstwem inwentarza, a najlepiej rządem i Grasiem. A co my, Polacy, chcemy w zamian? Nic. Zapewniamy Was, że w zamian zyskacie bezgraniczną, dozgonną miłość całego narodu polskiego.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764391-drodzy-ukraincy-zabierzcie-naszego-patriote
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