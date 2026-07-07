„Otoczenie Prezydenta kłamie, twierdząc, że prezydent Nawrocki nie wiedział o sprzęcie przekazywanym Ukrainie” - napisał na platformie X wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Szybko doczekał się riposty prezydenta Karola Nawrockiego. „Decyzję podjął Pan, proszę się z nią po męsku zmierzyć” - napisał Zwierzchnik Sił Zbrojnych.
Rząd koalicji 13 grudnia, zamiast przyznać się, że próbował zataić przed opinią publiczną fakt wysłania na Ukrainę rakiet do Patriotów, idzie w zaparte i atakuje opozycję za to, że za swoich rządów, zwłaszcza na początku pełnoskalowej rosyjskiej agresji, przekazał sąsiadowi broniącemu się przed moskiewskim najeźdźcą więcej broni i sprzętu niż czynią to obecne władze.
Kosiniak-Kamysz zarzuca KPRP kłamstwo. Prezydent odpowiada
Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w panice coraz ostrzej atakuje opozycję i otoczenie prezydenta. Co tym razem?
Otoczenie Prezydenta kłamie twierdząc, że prezydent Nawrocki nie wiedział o sprzęcie przekazywanym Ukrainie. Sprawa była omawiana na posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów z udziałem przedstawiciela BBN 10 lutego 2026, 17 lutego 2026 i 24 marca 2026 roku. Informacje otrzymał także szef Kancelarii Prezydenta, a z samym Karolem Nawrockim rozmawiał o tym Sekretarz Generalny NATO. W czyim interesie kłamiecie?
— pytał na platformie X.
Prezydent odpowiedział szefowi MON.
Panie Premierze Kosiniak-Kamysz, zdumiewa mnie Pan. Ja zarówno z Panem, z Panem Premierem Donaldem Tuskiem czy z Sekretarzem Generalnym NATO Markiem Rutte rozmawiam o wielu sprawach, na różnych forach, często bez konkluzji. Nie opowiadam wówczas, że coś ustaliliśmy. Decyzję podjął Pan, proszę się z nią po męsku zmierzyć. Mogę natomiast pomóc – wyjdę z inicjatywą legislacyjną i z chęcią wezmę pełną odpowiedzialność także za donację polskiego sprzętu
— napisał.
Kosiniak-Kamysz najwyraźniej poczuł się dotknięty, bo szybko odpowiedział.
Panie prezydencie Nawrocki, odpowiedzialność za modernizację polskiej armii i jej wzmocnienie a także donacje sprzętu w uzgodnieniu z naszymi sojusznikami ponosi rząd. Rząd z tej odpowiedzialności się wywiązuje, na nikogo jej nie przerzuca. Pana współpracownicy powinni jednak być precyzyjni i przekazać zgodnie z prawdą, że o każdym takim działaniu jest Pan informowany. Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta nie mogą opowiadać kłamstw
— odparł wicepremier i szef MON reprezentujący rząd, który gubi się w kolejnych wersjach co do przekazania Patriotów i nie wie już, czy robić z PiS „proputinowców”, czy partię bardziej proukraińską niż Koalicja Obywatelska.
A czy to przypadkiem nie minister Kosiniak-Kamysz pisał w marcu: „Nasze baterie Patriot i ich uzbrojenie służą do ochrony polskiego nieba i wschodniej flanki NATO. Nic w tej kwestii się nie zmienia i nigdzie nie planujemy ich przemieszczać”?
X/Joanna Jaszczuk
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