Szokujący wywiad prawej ręki Zełenskiego! Polska jak Rosja?

Aż trudno w to uwierzyć. Szef biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Kyryło Budanow oskarżył Polskę o przygotowywanie eskalacji napięć w stosunkach z Kijowem na 11 lipca, czyli rocznicę Krwawej Niedzieli. Ukrainiec porównał też nasz kraj do Rosji.
11 lipca przypada Narodowy Dzień Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Polacy będą tego dnia wspominać ofiary Rzezi Wołyńskiej.
Punkt kulminacyjny
Jednak według Kyryło Budanowa tego dnia nastąpi „punkt kulminacyjny” prowokowanych – jego zdaniem – przez Polskę napięć w relacjach polsko-ukraińskich. W rzeczywistości napięcia te wywołał szef Budanowa, Wołodymyr Zełenski nadając imię „bohaterów UPA” jednemu z oddziałów ukraińskiego wojska.
Z informacji, które posiadam, wynika, że oni przygotowują (strona polska – PAP) cały szereg – powtórzę to – działań prowadzących do eskalacji, więc najwyraźniej wszystko to będzie teraz kontynuowane
— powiedział Budanow w rozmowie z agencją RBK-Ukraina.
Budanow mówi o „ultimatum”
Według Budanowa Polska chce narzucać Ukraińcom, kogo ci mają czcić jako bohaterów. Najbliższy współpracownik Zełenskiego nazywa to „stawianiem ultimatum”.
Ukraina nie przyjmie ultimatum od nikogo na tym świecie. Ostatnio to Rosja próbowała postawić nam ultimatum – bez urazy wobec Polski, ale (Rosja – PAP) jest nieco potężniejsza niż Polska – a my i tak go nie przyjęliśmy. Tak, jest ciężko, źle, jest dużo krwi. Ale nawet ich ultimatum nie przyjęliśmy. Dlaczego więc ktoś sądzi, że przyjmiemy coś innego, z innej strony? Nie należy rozmawiać z nami za pomocą ultimatów
— powiedział Kyryło Budanow w skandalicznej rozmowie z RBK-Ukraina.
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łw/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764369-szokujacy-wywiad-prawej-reki-zelenskiego-polska-jak-rosja
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