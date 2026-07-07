Ależ riposta! Czarnek wypomniał to Mentzenowi. "Prawda, Sławku?"

Jeden z liderów Konfederacji i prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen w końcu odezwał się w sprawie pocisków do systemów Patriot przekazanych przez rząd Donalda Tuska Ukraińcom… atakując PiS. Doczekał się mocnej riposty ze strony Przemysława Czarnka, kandydata PiS na premiera.
Sławomir Mentzen uznał za stosowne odnieść się do wpisu Przemysława Czarnka na X o tym, że rząd Donalda Tuska ukrywał przed Polakami decyzję o przekazaniu Ukraińcom pocisków PAC-3 MSE, bardzo ważnych dla bezpieczeństwa Polski.
Sami oddaliście strategiczne uzbrojenie Ukrainie. Do teraz nie wiemy dokładnie ile sprzętu tam poszło za waszych rządów. Krytykujecie Tuska za to samo, co robił wcześniej Morawiecki. Powinienem już dawno być przyzwyczajony do niebywałej wręcz hipokryzji i bezczelności pisowskiej, ale jednak dalej mnie zaskakujecie
— podkreślił Mentzen.
Oddawanie niezbędnego Polsce sprzętu było złe, niezależnie czy robił to PiS czy PO. Ukrywanie tego przed Polakami i przed Sejmem też było złe. Niezależnie czy robił to PiS czy PO. Jesteście pod tym względem siebie warci!
— dodał.
Riposta Czarnka
Prezes Nowej Nadziei w końcu doczekał się mocnej riposty ze strony Przemysława Czarnka.
Sławku, kiepsko Ci ten symetryzm wychodzi, skoro nie widzisz różnicy pomiędzy donacjami z początku wojny, o których informowaliśmy opinię publiczną, a tymi, które dotyczą kluczowych systemów bezpieczeństwa, a które są utajniane przez obecną władzę. Każda z naszych donacji kończyła się zastąpieniem przekazanego sprzętu nowocześniejszą wersją
— zareagował na wpis Mentzena Czarnek.
Tusk jednego dnia mówi, że trzeba się spodziewać ruskich prowokacji z powietrza, a następnego dnia oddaje pociski, które mogłyby tej prowokacji zapobiec
— zaznaczył.
W końcu kandydat PiS dla premiera wypomniał Mentzenowi niewygodna dla niego sprawę.
To głupota tylko trochę większa niż udawanie przeciwnika migracji przy jednoczesnym zatrudnianiu w partii pełnomocnika finansowego, który zarabia na ściąganiu do Polski cudzoziemców. Prawda, Sławku?
— dopytywał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764364-alez-riposta-czarnek-wypomnial-to-mentzenowi-prawda-slawku
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.