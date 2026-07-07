Anna Maria Żukowska przypomniała Marcinowi Kierwińskiemu, że formacje koalicji rządzącej głosowały przeciwko budowie zapory na granicy z Białorusią.
Koalicja Obywatelska od dawna pierze Polakom mózgi, próbując przedstawiać się jako obrońcy polskiej granicy. Od dawna chwali się ona zaporą, która powstała dzięki determinacji rządu PiS, przy sprzeciwie ówczesnej opozycji.
Dochodziło nawet do takich absurdów, że premier Donald Tusk na granicę zapraszał delegację z Komisji Europejskiej, aby chwalić się murem, któremu sam się sprzeciwiał.
Teraz tą drogą próbował iść minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, który szydził z tego, że zanim powstała zapora, najpierw powstał „płot”.
Dziś trzeba docenić szczerość niejakiego Przydacza - „zbudowaliśmy płot na granicy”. Plot, który był do sforsowania przez 20sek, płot, przez który hordy nielegalnych migrantów trafiło do Polski
— napisał.
My z tego płotu zrobiliśmy prawdziwą zaporę. Efekty - ZERO nielegalnych przekroczeń
— przekonywał.
Nawet Żukowska z tego kpi
Tezy te wyśmiała nawet Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy, czyli koalicjantka Kierwińskiego.
Odpowiedziała ona na wpis Grzegorza Napieralskiego, senatora KO, byłego lidera SLD, który cytował szefa MSWiA.
No ale tak szczerze: przecież głosowaliśmy przeciwko budowie tej zapory na granicy
— wskazała Żukowska.
Jedna z internautek desperacko próbowała ratować twarz KO, próbując przekonać internautów, że wbrew faktom w istocie to obecnie rządzący wcale nie sprzeciwiali się zaporze.
Nie tyle przeciwko budowie zapory, tylko przeciwko braku nadzoru nad wydawaniem pieniędzy na jej budowę
— pisała.
Z tym także rozprawiła się Żukowska.
No nie
— wskazała.
as/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764358-zukowska-wykpila-kierwinskiego-glosowalismy-przeciwko
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