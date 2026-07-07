Grodzki kłamał?! Wypomniał mu córkę, ten zdradził prawdę

  • Polityka
  • opublikowano:
Tomasz Grodzki / autor: Fratria
Tomasz Grodzki / autor: Fratria

Były marszałek Senatu Tomasz Grodzki postanowił uderzyć w znanego użytkownika X Adama Abramczyka, wypominając mu, że jego córka miała odbyć w staż w Senacie po zabiegach Abramczyka u „ważnego polityka KO”. Potem Grodzki tłumaczył się, że i tak każdą osobę przyjmowano wówczas na takie staże. W końcu jednak głos zabrał sam Abramczyk, oświadczając, iż… jego córka żadnego stażu w Senacie nie odbyła!

Wszystko zaczęło się od wpisu Adama Abramczyka, znanego użytkownika X, który w przeszłości nie ukrywał swojej sympatii dla Platformy Obywatelskiej, w którym Abramczyk krytykował zachowanie Rafała Trzaskowskiego wobec wiceprezydent Warszawy Renaty Kaznowskiej, która złożyła dymisję po wybuchu afery w Szpitalu Południowym. Na to postanowił zareagować Grodzki, wypominając Abramczykowi… staż w Senacie jego córki.

Przykro czytać to, co pan wypisuje na temat KO i jej członków. Zapomniał pan jak u bardzo ważnego polityka KO zabiegał pan o staż w Senacie dla córki. Staż się odbył i obie strony były bardzo zadowolone, dlatego obecne pańskie ataki są po prostu niesmaczne

— pisał na X Grodzki. Po fali krytyki tłumaczył się, że za czasów jak był marszałkiem Senatu i tak nikomu nie odmówiono takiego stażu i nie było tu żadnej protekcji. Po co zatem wypomniał tę sprawę Abramczykowi?

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Grodzki kłamał?

W końcu jednak głos zabrał sam Adam Abramczyk, oświadczając, że… jego córka nie odbyła stażu w Senacie, a były to po prostu dwa dni w Senacie zamiast zajęć w szkole. Czy zatem Grodzki kłamał?

Nie było żadnego stażu, kochani. Moja wtedy 16-letnia córka spędziła dwa dni w Senacie - zamiast zajęć szkolnych - żeby napisać o tym pracę do aplikacji studenckiej

— wyjaśnił Abramczyk.

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tkwl/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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