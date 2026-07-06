Opinia publiczna zbulwersowana jest sprawą przekazania przez polski rząd Ukrainie nowoczesnych pocisków do systemu Patriot. Przez długi czas w tej sprawie milczał Sławomir Mentzen. W końcu, gdy zabrał głos, zaatakował… PiS.
Chociaż to jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak jako pierwszy zwrócił uwagę na sprawę przekazania Ukrainie przez obecny rząd nowoczesnych rakiet do systemów Patriot, to drugi z liderów tej formacji Sławomir Mentzen wymownie milczał w tej sprawie.
Mentzenowi bowiem, chociaż jest w opozycji, to znacznie łatwiej przychodzi atakowanie Prawa i Sprawiedliwości niż koalicji 13 grudnia. Kiedy pojawiało się coraz więcej komentarzy wzywających Mentzena do zabrania głosu, ten w końcu zdecydował się wypowiedzieć. Jak można się było spodziewać…. zaatakował jednak PiS, odpowiadając na wpis Przemysława Czarnka, kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera.
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Sami oddaliście strategiczne uzbrojenie Ukrainie. Do teraz nie wiemy dokładnie, ile sprzętu tam poszło za waszych rządów. Krytykujecie Tuska za to samo, co robił wcześniej Morawiecki. Powinienem już dawno być przyzwyczajony do niebywałej wręcz hipokryzji i bezczelności pisowskiej, ale jednak dalej mnie zaskakujecie
— stwierdził.
Oddawanie niezbędnego Polsce sprzętu było złe, niezależnie czy robił to PiS, czy PO. Ukrywanie tego przed Polakami i przed Sejmem też było złe. Niezależnie czy robił to PiS czy PO. Jesteście pod tym względem siebie warci!
— atakował.
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Burza w sieci
Pod postem trudno szukać komentarzy zgadzających się z diagnozą Sławomira Mentzena. Zdecydowana większość komentujących krytycznie odniosła się do jego ataku na Prawo i Sprawiedliwość.
Na ulicy mówią, że lepiej od polityki i jej komentowania wychodzi panu nalewanie piwa z tzw. kija
— wskazał Jan Mosiński, poseł PiS.
Jeśli stary postsowiecki sprzęt nazywacie sprzętem strategicznym, to tylko pogratulować. W przeciwieństwie do tego, co robią dziś Tusk i Kosiniak, my przekazywaliśmy Ukrainie sprzęt pamiętający jeszcze poprzednią epokę. Jednocześnie konsekwentnie modernizowaliśmy Siły Zbrojne RP, wyposażając je w najnowocześniejsze uzbrojenie. Nie oddawaliśmy najnowszej broni znajdującej się w arsenale Wojska Polskiego, jak to robi teraz Tusk z Kosiniakiem
— zauważył Michał Kowalski, poseł PiS.
Czy naprawdę trudno zrozumieć, że armia ukraińska zatrzymała, związała i wykrwawia armię Rosji? Że Rosja straciła ponad milion żołnierzy i zapasy sprzętu? I że dzięki temu Polska i Europa ma czas się przygotować na obronę przed Rosją? Czy macie świadomość co by się działo, gdyby Rosja w 3 dni obsadziła swój rząd w Kijowie, a potem wpadłaby na pomysł by siłami swoimi, podbitej Ukrainy i Białorusi uderzyć na Polskę? Wasz Trump nawet by nie mrugnął. Za różne rzeczy krytykowałem rząd PiS, ale nie za pomoc militarną dla walczącej Ukrainy. Bo w interesie Polski jest istnienie konkurującej Ukrainy a nie imperialistycznej, silnej Rosji…
— stwierdził Sławomir Ćwik, poseł Polski 2050.
By porównywać sytuację z 2022 i 2023 r. z sytuacją w 2026 to trzeba być skończonym… Mentzenem
— napisał prof. Stanisław Żerko, publicysta.
No cóż. Niewiele to wnosi
— wskazał Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej.
Po tylu godzinach wyśmiewania wypłodził… coś takiego. Wygląda na to, że przyszła koalicja będzie zależeć nie tylko od wyniku poszczególnych partii, ale tego, jak rozłoży się wynik Konfederacji. Nową Nadzieję można chyba śmiało wliczać do zasobu Tuska
— ocenił Wiktor Świetlik, publicysta.
Sławek, fan T-72
— drwił Paweł Rybicki, publicysta.
Nie, nie było złe i to jest oczywista oczywistość - Pan w imię zysków politycznych nie powinien okłamywać swoich wyborców. W 2022 za cenę starych czołgów, wozów, myśliwców i śmigłowców uratowaliśmy bufor strategiczny, jakim jest Ukraina - była to jedna z najbystrzejszych decyzji Polski, jaką mogliśmy wykonać. Cynicza, szybka, prawdziwy real polityk. Grzanie narracji, że Polska popełniła wtedy błąd to zwykła, antypaństwowa głupota
— zaznaczył Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764356-mentzen-w-koncu-sie-odezwal-i-skrytykowal-pis
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