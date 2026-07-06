Próbują wciągnąć prezydenta Nawrockiego w aferę z pociskami. Szef BBN przypomniał o ważnej kwestii

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria
autor: Fratria

W kwestii przekazywania sprzętu Ukrainie warto przypomnieć jeden fakt: jest to wyłączna kompetencja Rady Ministrów” - czytamy we wpisie szefa Biura Bezpieczeństa Narodowego Bartosza Grodeckiego.

Margines naszych zdolności”

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na dzisiejszej konferencji powiedział, że decyzja o przekazaniu Ukrainie pocisków rakietowych PAC-3 do systemu Patriot została podjęta na wniosek i prośbę sekretarza generalnego NATO Marka Rutte oraz m.in. naczelnego dowódcy amerykańskich sił w Europie gen. Alexusa Grynkewicha po przeprowadzeniu konsultacji z grupą użytkowników. Zaznaczył, że przekazana liczba pocisków to „margines naszych zdolności” i „nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski”. Szef MON zabrał głos po tym, jak w sieci ujawniono, że Polska po cichu przekazała Ukrainie cenne pociski.

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Tłumaczenia Tomczyka

Wieczorem tego dnia w rozmowie z TVN24 Tomczyk przekazał, że Polska przekazała Ukrainie „kilka” takich pocisków. Również Tomczyk wskazywał, że proces ten odbył się w pełnym porozumieniu z USA i sekretarzem generalnym Sojuszu.

Umówiliśmy się też z sekretarzem generalnym NATO i ze stroną amerykańską, że przekazanie tych kilku rakiet łączy się z czymś jeszcze — że gdyby Polska była zagrożona, to dostalibyśmy dziesięć razy więcej tego typu rakiet i systemów w ciągu pierwszej doby zagrożenia

— powiedział Tomczyk.

Dodał też, że — wbrew wypowiedziom ministrów z KPRP — prezydent Karol Nawrocki miał wiedzieć o przekazaniu pocisków Ukrainie. Jego zdaniem szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz kłamał, mówiąc, że polski rząd miał odstąpić Ukrainie „kolejkę w amerykańskich fabrykach” przy zamówieniach dotyczących systemu Patriot.

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Próba rozmycia odpowiedzialności”

Wieczorem pojawił się również wpis szefa BBN-u. Bartosz Grodecki przypomniał w nim, że przekazywanie sprzętu wojskowego Ukrainie jest domeną wyłącznie Rady Ministrów.

Uchwały w tej sprawie są podejmowane w trybie niejawnym. Procedura ich podejmowania nie przewiduje konsultacji ani udziału Prezydenta RP ani Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Dlatego wszelkie próby łączenia Prezydenta RP lub BBN z tym procesem oraz sugerowanie prowadzonych konsultacji są nieuprawnione. To nic innego jak próba rozmycia odpowiedzialności i uchylenia się od konsekwencji decyzji, które zgodnie z prawem podejmuje wyłącznie rząd

— podkreślił.

kk/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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