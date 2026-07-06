Tak Tomczyk broni przekazania pocisków Ukrainie. Wskazał, co obiecano Polsce. Jest odpowiedź z Pałacu

  • Polityka
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Tomczyk broni przekazania pocisków / autor: Fratria
Tomczyk broni przekazania pocisków / autor: Fratria

Rządzący próbują wybrnąć z oburzającej sprawy przekazania nowoczesnych pocisków manewrujących do systemu Patriot. Wiceszef MON Cezary Tomczyk przekonywał, że sekretarz generalny NATO Mark Rutte i Stany Zjednoczone obiecały, że za przekazanie Ukrainie „kilku pocisków”, Polska miałaby otrzymać „dziesięć razy więcej tego typu rakiet i systemów w ciągu pierwszej doby zagrożenia”. Do jego tłumaczeń odniósł się Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na dzisiejszej konferencji powiedział, że decyzja o przekazaniu Ukrainie pocisków rakietowych PAC-3 do systemu Patriot została podjęta na wniosek i prośbę sekretarza generalnego NATO Marka Rutte oraz m.in. naczelnego dowódcy amerykańskich sił w Europie gen. Alexusa Grynkewicha po przeprowadzeniu konsultacji z grupą użytkowników. Zaznaczył, że przekazana liczba pocisków to „margines naszych zdolności” i „nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski”.

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Tłumaczenia Tomczyka

Wieczorem tego dnia w rozmowie z TVN24 Tomczyk przekazał, że Polska przekazała Ukrainie „kilka” takich pocisków. Również Tomczyk wskazywał, że proces ten odbył się w pełnym porozumieniu z USA i sekretarzem generalnym Sojuszu.

Umówiliśmy się też z sekretarzem generalnym NATO i ze stroną amerykańską, że przekazanie tych kilku rakiet łączy się z czymś jeszcze — że gdyby Polska była zagrożona, to dostalibyśmy dziesięć razy więcej tego typu rakiet i systemów w ciągu pierwszej doby zagrożenia

— powiedział Tomczyk.

Atak na prezydenta

Dodał też, że — wbrew wypowiedziom ministrów z KPRP — prezydent Karol Nawrocki miał wiedzieć o przekazaniu pocisków Ukrainie. Jego zdaniem szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz kłamał, mówiąc, że polski rząd miał odstąpić Ukrainie „kolejkę w amerykańskich fabrykach” przy zamówieniach dotyczących systemu Patriot.

Po tym, jak w przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że Polska miała w ostatnich miesiącach przekazać Ukrainie część swoich pocisków PAC-3 MSE, czyli najbardziej zaawansowanych pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot, politycy opozycji oraz środowisko prezydenta odnieśli się do tego krytycznie. W związku z tym wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w niedzielę, że po konsultacji z premierem zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026.

Niepoważni ludzie, w poważnych miejscach”

Do wyjaśnień Tomczyka odniósł się szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Ocenił on, że koalicja rządza „gubi się w kłamstwach”.

Przecież jak wybuchła afera w Szpitalu Południowym, to ci sami ludzie mówili o zbliżającym się zagrożeniu ze strony Rosji.

Teraz już twierdzą, że Polska nie jest zagrożona, bo gdyby była, to byłyby Patrioty bez kolejki.

Gubią się w tych kłamstwach. Tylko szkoda, że dotyczy to tak poważnych spraw, jakim jest bezpieczeństwo.

Niepoważni ludzie, w poważnych miejscach

— podkreślił.

as/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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