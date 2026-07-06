W Pałacu Prezydenckim prezydent Karol Nawrocki przyjął wicemarszałka Sejmu, jednego z liderów Konfederacji Krzysztofa Bosaka.
O spotkaniu w mediach społecznościowych poinformował sam Krzysztof Bosak.
Dziś po południu byłem gościem prezydenta Karola Nawrockiego
— przekazał.
Rozmawialiśmy o relacjach z Ukrainą, obronności, legislacji, polityce krajowej i sytuacji przed szczytem NATO
— wskazał.
Dziękuję za poświęcony czas w tak newralgicznym momencie i powodzenia jutro w Ankarze!
— podsumował.
Sprawa pocisków
W ostatnich dniach głośno jest o Krzysztofie Bosaku, który ujawnił, że Polska przekazała Ukrainie pociski manewrujące do systemu Patriot.
Wychodzi, że w marcu, w tajemnicy przed Sejmem, rząd oddał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot
— informował na platformie X.
Czytaj także
as/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764353-bosak-u-prezydenta-nawrockiego-o-czym-rozmawiali
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.