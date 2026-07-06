Bosak u prezydenta Nawrockiego. O czym rozmawiali?

  • Polityka
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Spotkanie Bosaka i prezydenta Nawrockiego / autor: KPRP
Spotkanie Bosaka i prezydenta Nawrockiego / autor: KPRP

W Pałacu Prezydenckim prezydent Karol Nawrocki przyjął wicemarszałka Sejmu, jednego z liderów Konfederacji Krzysztofa Bosaka.

O spotkaniu w mediach społecznościowych poinformował sam Krzysztof Bosak.

Dziś po południu byłem gościem prezydenta Karola Nawrockiego

— przekazał.

Rozmawialiśmy o relacjach z Ukrainą, obronności, legislacji, polityce krajowej i sytuacji przed szczytem NATO

— wskazał.

Dziękuję za poświęcony czas w tak newralgicznym momencie i powodzenia jutro w Ankarze!

— podsumował.

Sprawa pocisków

W ostatnich dniach głośno jest o Krzysztofie Bosaku, który ujawnił, że Polska przekazała Ukrainie pociski manewrujące do systemu Patriot.

Wychodzi, że w marcu, w tajemnicy przed Sejmem, rząd oddał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot

— informował na platformie X.

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as/X

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Zespół wPolityce.pl

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