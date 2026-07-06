Raper Tede ujawnił w Kanale Zero, że był zwalczany z powodów politycznych. Działacze Koalicji Obywatelskiej utrudniali mu bowiem organizację koncertu z powodu pracy w mediach Krzysztofa Stanowskiego.
Wybuch afery Koalicji Obywatelskiej w Warszawskim Szpitalu Południowym ma swoje reperkusje. Okazuje się bowiem, że lokalni działacze KO w zemście prześladują nawet artystów związanych z kanałem.
Jestem tym zdumiony, żeby nie powiedzieć wku…y. Otóż ja gram teraz dużo koncertów i wyobraź sobie, że jest jedno miasto, gdzie mam grać koncert i okazuje się, że zaczęto robić pod górkę i zaczęli to robić lokalni działacze Koalicji Obywatelskiej, ponieważ ja jestem z Kanału Zero
— powiedział Tede w Kanale Zero.
Zaskoczony tymi słowami był dziennikarz Tomasz Kammel.
Rozumiesz, że to tak połączyli, że chcą mi koncert katapultować, bo ja jestem Kanał Zero
— wskazał raper.
Tede nie chciał jednak wskazać o jakie miasto chodzi.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764352-tacy-z-nich-demokraci-lokalni-dzialacze-ko-kontra-tede
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