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Działacze KO mszczą się na pracownikach Kanału Zero? Mocne słowa Tede

  • Polityka
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Storpedowano koncert Tede / autor: Kanał Zero
Storpedowano koncert Tede / autor: Kanał Zero

Raper Tede ujawnił w Kanale Zero, że był zwalczany z powodów politycznych. Działacze Koalicji Obywatelskiej utrudniali mu bowiem organizację koncertu z powodu pracy w mediach Krzysztofa Stanowskiego.

Wybuch afery Koalicji Obywatelskiej w Warszawskim Szpitalu Południowym ma swoje reperkusje. Okazuje się bowiem, że lokalni działacze KO w zemście prześladują nawet artystów związanych z kanałem.

Jestem tym zdumiony, żeby nie powiedzieć wku…y. Otóż ja gram teraz dużo koncertów i wyobraź sobie, że jest jedno miasto, gdzie mam grać koncert i okazuje się, że zaczęto robić pod górkę i zaczęli to robić lokalni działacze Koalicji Obywatelskiej, ponieważ ja jestem z Kanału Zero

— powiedział Tede w Kanale Zero.

Zaskoczony tymi słowami był dziennikarz Tomasz Kammel.

Rozumiesz, że to tak połączyli, że chcą mi koncert katapultować, bo ja jestem Kanał Zero

— wskazał raper.

Tede nie chciał jednak wskazać o jakie miasto chodzi.

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as/X/Kanał Zero

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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