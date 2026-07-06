Morawiecki: Ziobro nie będzie ministrem. „Piję piwo i jem dzika"

Mateusz Morawiecki stwierdził, że nie zgodzi się na to, żeby w nowym rządzie prawicy Zbigniew Ziobro ponownie objął stanowisko ministra sprawiedliwości. Były premier w rozmowie z Żurnalistą jednocześnie bronił przebywającego w USA polityka. „Nie ma szans na uczciwy proces” - stwierdził Morawiecki.
W długim wywiadzie na kanale Youtube zurnalistapl Mateusz Morawiecki odniósł się m.in. do współpracy w rządzie ze Zgniewem Ziobrą.
Zła
— tak jednym słowem opisał były premier tę współpracę.
Morawiecki zadeklarował, że nie zgodzi się na wejście Zbigniewa Ziobry do rządu prawicy - o ile oczywiście taki powstanie po wyborach w 2027 roku. Obarczył też byłego ministra sprawiedliwości współodpowiedzialnością za sytuację w sądownictwie.
Mateusz Morawiecki powiedział także, że, w przeciwieństwie do eks-lidera Suwerennej Polski, nie wyjechałby z Polski w obliczu groźby aresztowania. Jednocześnie w rozmowie z Żurnalistą bardzo wyraźnie stanął w obronie Ziobry, którego chcą zamknąć do więzienia ludzie Waldemara Żurka i Donalda Tuska. Zdaniem byłego premiera ciężko chory polityk jest prześladowany przez obecną władzę i nie może w Polsce liczyć na uczciwy proces.
Rozmowa Morawieckiego z Żurnalistą miała też kilka luźniejszych fragmentów. Były premier odpowiadał m.in. na zarzut, że jest za mało „swojski” jak na polityka prawicy.
Jeżdżę na ogniska, piję piwo, jem dzika, śpiewam piosenki z harcerzami
— opowiadał były premier, podkreślając, że będąc w opozycji ma znacznie więcej okazji do nieoficjalnych spotkań z Polakami i że bardzo sobie takie wydarzenia ceni.
łw/zurnalistapl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764351-morawiecki-ziobro-nie-bedzie-ministrem-pije-piwo-i-jem-dzika
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