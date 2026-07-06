Tak Kosiniak-Kamysz "chronił" Patrioty. W tym czasie pociski oddawał Ukrainie

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Tak Kosiniak "chronił" Patrioty / autor: Fratria
Tak Kosiniak "chronił" Patrioty / autor: Fratria

Władysław Kosiniak-Kamysz został przyłapany na tym, że w momencie, kiedy podejmował decyzję o przekazaniu pocisków przechwytujących do systemów Patriot, w serwisie X zapewniał, że systemy Patriot są w Polsce po to, aby „chronić polskiego nieba”.

Na jaw wyszło, że polski rząd podjął decyzję o przekazaniu kosztownego sprzętu wojskowego Ukrainie.

Wychodzi, że w marcu, w tajemnicy przed Sejmem, rząd oddał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot

— informował na platformie X wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Wpis polityka pojawił się w komentarzach sugerujących, że Polska mogła przekazać Ukrainie pociski PAC-3 MSE.

Czytaj także

Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta informował natomiast, że Warszawa zrezygnowała również na rzecz Kijowa ze swojej priorytetowej pozycji w kolejce zamówień u amerykańskich producentów.

Czytaj także

Nic w tej kwestii się nie zmienia…”

Okazuje się, że Władysław Kosiniak-Kamysz w momencie, kiedy decydował o przekazywaniu Ukrainie pocisków, przekonywał, że służą one do… ochrony polskiego nieba.

Nasze baterie Patriot i ich uzbrojenie służą do ochrony polskiego nieba i wschodniej flanki NATO. Nic w tej kwestii się nie zmienia i nigdzie nie planujemy ich przemieszczać! Nasi sojusznicy dobrze wiedzą i rozumieją jak ważne mamy tu zadania. Bezpieczeństwo Polski jest absolutnym priorytetem

— pisał 31 marca 2026 roku.

Wpis ten pojawił się w kontekście informacji dotyczących tego, że Amerykanie mieliby oczekiwać od Polski przesunięcia jednej z baterii Patriot na Bliski Wschód. Teraz się okazuje, że Polska jednak przekazała Ukrainie kosztowne pociski, choć jak zapewniał 31 marca szef MON, nigdy miało do tego nie dojść.

Czytaj także

as/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych