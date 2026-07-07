Sygnalista "wywalony" mimo zapewnień Trzaskowskiego. „Zemsta”

Mimo zapewnień ze strony Rafała Trzaskowskiego sygnalista z ZDM stracił pracę. To już kolejny przykład bezprawia w wykonaniu ekipy Donalda Tuska. Sam prezydent Warszawy oraz jego ludzie kłamali ws. sygnalisty… „Wiecie kim są sygnaliści ujawniający patologię elit PO? Wrogami Tuska i Trzaskowskiego” - skitował były premier Mateusz Morawiecki w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
Portal Zero.pl opublikował kolejną część materiałów dotyczących zwolnienia byłego pracownika Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, który wcześniej uzyskał status sygnalisty. Według redakcji ujawnione dokumenty mają przeczyć oficjalnym wyjaśnieniom ZDM oraz władz miasta dotyczącym okoliczności rozwiązania z nim umowy o pracę.
Sprawa dotyczy pracownika, który zgłaszał zastrzeżenia dotyczące działań podejmowanych w ZDM, w tym kwestii związanych z ubezpieczaniem pojazdów pozostających w dyspozycji miasta przed prawomocnym zakończeniem postępowań sądowych. Po dokonaniu zgłoszeń uzyskał formalny status sygnalisty, co wiązało się z objęciem go ochroną przewidzianą w przepisach.
Mimo tego w styczniu 2026 r. otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. Wcześniej Zarząd Dróg Miejskich utrzymywał, że decyzja o rozwiązaniu stosunku pracy była związana wyłącznie z oceną wykonywania obowiązków służbowych oraz że w chwili jej podejmowania kierownictwo jednostki nie posiadało informacji o objęciu pracownika ochroną jako sygnalisty.
Według Zero.pl dokumenty, do których dotarła redakcja, wskazują jednak, że Urząd m.st. Warszawy prowadził korespondencję dotyczącą zgłoszeń pracownika i przekazywał część materiałów do ZDM jeszcze przed wręczeniem wypowiedzenia. Zdaniem autorów publikacji podważa to wcześniejsze twierdzenia, że jednostka nie miała wiedzy o statusie sygnalisty.
„Wrogami Tuska i Trzaskowskiego”
Do sprawy odniósł się były premier Mateusz Morawiecki.
Wiecie kim są sygnaliści ujawniający patologię elit PO? Wrogami Tuska i Trzaskowskiego. Trzaskowski osobiście obiecał ochronę sygnaliście z Zarządu Dróg Miejskich, a potem jego ludzie zwolnili pracownika zgłaszającego nieprawidłowości. Dokumenty są bezlitosne. ZDM wiedział o statusie sygnalisty, ale i tak go wywalili. Jak myślicie dlaczego? Bo pewnie zagrażał systemowi kolesiostwa. Później Trzaskowski i ten sam ZDM kłamali w żywe oczy, że nic nie wiedzieli, że sygnalista źle pracował i dlatego stracił pracę. Klasyczna Platforma. Ochrona dla swoich, zemsta dla tych, którzy mówią prawdę
— powiedział szef EKR w nagraniu zamieszczonym na portalu X.
xyz/wPolityce/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764335-sygnalista-wywalony-mimo-zapewnien-trzaskowskiego-zemsta
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