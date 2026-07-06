Światowe media grzmią po przekazaniu Ukrainie pocisków do systemu Patriot! Polska zlekceważyła USA?

  • Polityka
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Gorąco wokół pocisków do Patriotów / autor: Gov.pl
Gorąco wokół pocisków do Patriotów / autor: Gov.pl

Portal „Clash Report” zwrócił uwagę, że w momencie, kiedy polski rząd przekazywał Ukrainie pociski przechwytujące do system Patriot, to Władysław Kosiniak-Kamysz odmówił pomocy Stanom Zjednoczonym.

Polska opinia publiczna zszokowana jest doniesieniami dotyczącymi przekazania Ukrainie cennych pocisków przechwytujących do systemu Patriot.

Wychodzi, że w marcu, w tajemnicy przed Sejmem, rząd oddał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot

— informował na platformie X wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Wpis polityka pojawił się komentarzach sugerujących, że Polska mogła przekazać Ukrainie pociski PAC-3 MSE.

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Wątek USA

Sprawa nie umknęła uwadze zachodnich mediów. Sytuacji przyjrzał się znany portal „Clash Report”, który zwrócił uwagę, że tajne przekazanie pocisków przechwytujących Ukrainie nastąpiło w tym samym czasie, co odmowa Polski ws. udzielenia pomocy swojemu głównemu partnerowi strategicznemu, czyli USA.

W marcu 2026 r. Stany Zjednoczone zwróciły się z prośbą o dostawę pocisków przechwytujących w celu uzupełnienia zapasów, które uległy znacznemu uszczupleniu po tym, jak armia amerykańska zużyła ponad 800 pocisków antybalistycznych w ciągu pięciu dni walk z siłami irańskimi

— napisał portal.

Polski minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz publicznie odrzucił wówczas amerykańską prośbę, oświadczając, że polskie baterie Patriot są przeznaczone wyłącznie do ochrony krajowej przestrzeni powietrznej oraz wschodniego skrzydła NATO

— wskazał.

Clash Report” zwrócił uwagę, że Kosiniak-Kamysz przekonywał wówczas, że „Stany Zjednoczone zmobilizowały już połowę całkowitych zdolności obrony powietrznej sojuszu na potrzeby własnych operacji”.

as/Clash Report

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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