Portal „Clash Report” zwrócił uwagę, że w momencie, kiedy polski rząd przekazywał Ukrainie pociski przechwytujące do system Patriot, to Władysław Kosiniak-Kamysz odmówił pomocy Stanom Zjednoczonym.
Polska opinia publiczna zszokowana jest doniesieniami dotyczącymi przekazania Ukrainie cennych pocisków przechwytujących do systemu Patriot.
Wychodzi, że w marcu, w tajemnicy przed Sejmem, rząd oddał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot
— informował na platformie X wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Wpis polityka pojawił się komentarzach sugerujących, że Polska mogła przekazać Ukrainie pociski PAC-3 MSE.
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Wątek USA
Sprawa nie umknęła uwadze zachodnich mediów. Sytuacji przyjrzał się znany portal „Clash Report”, który zwrócił uwagę, że tajne przekazanie pocisków przechwytujących Ukrainie nastąpiło w tym samym czasie, co odmowa Polski ws. udzielenia pomocy swojemu głównemu partnerowi strategicznemu, czyli USA.
W marcu 2026 r. Stany Zjednoczone zwróciły się z prośbą o dostawę pocisków przechwytujących w celu uzupełnienia zapasów, które uległy znacznemu uszczupleniu po tym, jak armia amerykańska zużyła ponad 800 pocisków antybalistycznych w ciągu pięciu dni walk z siłami irańskimi
— napisał portal.
Polski minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz publicznie odrzucił wówczas amerykańską prośbę, oświadczając, że polskie baterie Patriot są przeznaczone wyłącznie do ochrony krajowej przestrzeni powietrznej oraz wschodniego skrzydła NATO
— wskazał.
„Clash Report” zwrócił uwagę, że Kosiniak-Kamysz przekonywał wówczas, że „Stany Zjednoczone zmobilizowały już połowę całkowitych zdolności obrony powietrznej sojuszu na potrzeby własnych operacji”.
as/Clash Report
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764331-swiatowe-media-grzmia-pociski-dla-ukraincow-zlekcewazone-usa
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