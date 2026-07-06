Absurd! Unia Europejska zakazuje plastikowych zgrzewek wody

Kuriozalnej krucjaty Unii Europejskiej przeciwko plastikowym butelkom ciąg dalszy. Po tym, jak wprowadzono nieoderwane kapsle, teraz eurokraci postanowili pójść krok dalej i zakazać… plastikowych zgrzewek. Transport wody stanie się dużo trudniejszy.
Unia Europejska zapewnia, że zgrzewki przetrwają w innej formie, ale nie mogą być już dłużej plastikowymi foliami. Producenci będą zmuszeni do stopniowego zastępowania plastikowych elementów na przykład kartonowymi owijkami, papierowymi opaskami, czy też innymi rozwiązaniami zawierającymi mniej plastiku.
Reguluje to unijne rozporządzenie PPWR wprowadzające nowe zasady dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych. Celem ma być zmniejszenie ilości śmieci, zwiększenie poziomu recyklingu oraz promowanie opakowań wielokrotnego użytku.
„Utrudnianie codzienności milionom ludzi”
Sprawę w mediach społecznościowych skomentował Paweł Usiądek, wiceprezes Ruchu Narodowego.
Unia zakazuje zgrzewek. Sześciu butelek wody nie kupisz już razem! Jest kolejny unijny pomysł, który brzmi jak żart, a jest prawdą. Bruksela zakazuje zgrzewek, czyli plastikowych opakowań, w których kupujemy razem sześć butelek wody, mleka czy napojów. Zakaz wchodzi od 1 stycznia 2030 roku. Ale wchodzi
— wskazał.
Jak ma wyglądać zakupowa rzeczywistość? W sklepie znikną zgrzewki. Zamiast nich na półkach staną setki pojedynczych butelek. Klient, który chce kupić sześć czy dwanaście sztuk wody, będzie wkładał do koszyka każdą butelkę osobno. A potem żonglował nimi w bagażniku, windzie i na schodach. Urzędnicy UE wpadli na genialne rozwiązanie tego problemu, który sami tworzą. Kupcie sobie specjalne nosidełka
— napisał.
Zatrzymajmy się i pomyślmy, kogo to naprawdę uderzy.
◾ Matkę z dzieckiem, która nie doniesie luzem sześciu butelek wody
◾ Seniora, dla którego zgrzewka z uchwytem to jedyny wygodny sposób transportu
◾ Rodzinę robiącą większe zakupy raz w tygodniu
◾ Każdą rozlewnię i mleczarnię, bo poza jednym koncernem w Polsce nikt nie ma linii produkcyjnych bez zgrzewek
— wymieniał.
Ta ostatnia grupa poniesie ogromne koszty przebudowy produkcji i transportu. A zapłaci za to, jak zawsze, konsument. W cenie wody, mleka i soku. Niemal każda taka regulacja z Brukseli sprawia wrażenie, jakby jej głównym celem było maksymalne utrudnienie ludziom życia i cofnięcie nas w rozwoju. Zamiast rozwiązywać realne problemy, urzędnicy wymyślają, jak mamy nosić wodę ze sklepu
— zauważył Usiądek.
Ekologia to rozsądek, a nie utrudnianie codzienności milionom ludzi i winda kosztów dla całej branży. Zwykły człowiek nie prosił o rewolucję przy półce z wodą. Poradził sobie ze zgrzewką doskonale. To Bruksela uznała, że wie lepiej, jak mamy dźwigać zakupy
— podsumował.
as/X/Radio Zet
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764327-absurd-unia-europejska-zakazuje-plastikowych-zgrzewek-wody
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