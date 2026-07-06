Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, znacząco milczy na temat przekazania Ukrainie przez obecny rząd rakiet do Patriotów. Polityk, który uderzał w rząd PiS, gdy ten pomagał sąsiadowi odpierającemu rosyjską agresję, dziś zajmuje się głównie kryzysem w ochronie zdrowia, a jeśli już jakoś zabiera głos w sprawie obecnej sytuacji w relacjach Warszawa-Kijów, to jedynie nieudolnie symetryzując postawy rządow Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego. Publicysta Wiktor Świetlik zwrócił na portalu X uwagę, że dziś uderzenie Mentzena np. w Radosława Sikorskiego, byłoby akurat wskazane.
Przedziwną postawą ws. skandalicznej decyzji rządu wykazuje się Konfederacja, a przynajmniej pewna jej część. Dodajmy, że mówimy o jej części reprezentowanej przez polityka, który w zeszłym roku ubiegał się o urząd prezydenta RP, a więc także Zwierzchnika Sił Zbrojnych. Sławomir Mentzen, nie dość, że w prymitywny sposób atakował niedawno gen. Wiesława Kukułę, to jeszcze nie wydaje się zbyt zainteresowany tym, co właśnie zrobił rząd Donalda Tuska.
„Mentzen rzucał się do gardła”
Na zaskakującą postawę Sławomira Mentzena publicysta Wiktor Świetlik zwrócił uwagę w kontekście wystąpienia premiera Donalda Tuska. Szef rządu zasugerował w dzisiejszej wypowiedzi, że po decyzji o przekazaniu rakiet do Patriotów Ukrainie, tę sprawę mogą zacząć rozgrywać Rosjanie, ale również ugrupowania w Polsce, które określił jako prorosyjskie. W gronie tych drugich wymienił „Brauna lub innego konfederatę”. Te środowiska, w ocenie Tuska, mogą wzywać Polaków do ataku na Ukrainę i Ukraińców. Jeden z internautów przypomniał, że jedna z twarzy Konfederacji - Sławomir Mentzen - tematu Ukrainy już od dawna nie „grilluje”
To jest wręcz uderzające. W przypadku PiS i jakiejkolwiek pomocy Ukr., Sławomir Mentzen rzucał się pierwszy do gardła. W przypadku transferu nowych technologii o strategicznym znaczeniu, czego PiS jednak unikał, gdzie trzeba by było walnąć w Radosława Sikorskiego, pan Sławomir co najwyżej podaje wpisy, że „zarówno PiS jak i KO”…
— skomentował Wiktor Świetlik.
Nie da się nie zauważyć, że wielu polityków Konfederacji, jeśli już uderza w KO, to przy okazji także w PiS, w domyśle przekonując Polaków, że obie partie bardziej troszczyły się o Ukrainę niż o nasz kraj, a tak naprawdę to Konfederacja miała rację od początku. Tymczasem jedyne, co jest tu pewne, to że Konfederacja albo nie dostrzega, albo udaje, że nie dostrzega, złożoności sytuacji. I że wciąż - mimo tego, jak dziś zachowuje się Kijów czy w ogóle Ukraińcy - wróg jest w Rosji i trzeba go powstrzymać. Czy Mentzena bardziej bolało opróżnianie polskich magazynów ze starej, poradzieckiej broni i sprzętu niż pozbywanie się tego nowoczesnego, zachodniego?
X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764322-mentzenowi-juz-nie-przeszkadza-oddawanie-broni-ukrainie
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