Polska oddała Ukraińcom rakiety. A co w zamian? Dziennikarz pyta, czy "jesteśmy niepoważnymi frajerami"

  • Polityka
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System wyrzutni rakiet Patriot, zdjęcie U.S. Army / autor: wikimedia commons/Capt. Adan Cazarez - https://www.dvidshub.net/image/3877640/look-those-guns/Patriot missile launcher system part of 1st Battalion, 1st Air Defense Artillery Regiment, during the units table gunnery training exercise on Kadena Air Base in Japan, Oct. 19, 2017. (U.S. Army Photo by Capt. Adan Cazarez)
System wyrzutni rakiet Patriot, zdjęcie U.S. Army / autor: wikimedia commons/Capt. Adan Cazarez - https://www.dvidshub.net/image/3877640/look-those-guns/Patriot missile launcher system part of 1st Battalion, 1st Air Defense Artillery Regiment, during the units table gunnery training exercise on Kadena Air Base in Japan, Oct. 19, 2017. (U.S. Army Photo by Capt. Adan Cazarez)

Najpierw była cisza i uniki, później mowa o „tajemnicy państwowej”, a nawet zapowiedzi ścigania tych, którzy o sprawie piszą. Dziś sam premier Donald Tusk przyznaje, że Polska przekazała Ukrainie pociski używane w systemach Patriot. Wciąż jednak nie ma odpowiedzi na pytania, na jakich warunkach i czy Polska otrzymała w zamian jakiekolwiek realne korzyści? „Jeśli oddaliśmy je z miłości do sąsiada, po raz kolejny udowodniliśmy, że jesteśmy niepoważnymi frajerami” - zauważył dziennikarz Zbigniew Parafianowicz.

Oddaliśmy rakiety Ukrainie

W przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że Polska miała w ostatnich miesiącach przekazać Ukrainie część swoich pocisków PAC-3 MSE, czyli najbardziej zaawansowanych pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot. Co więcej, oddano bez poinformowania Sejmu i opinii publicznej! Opozycja domagała się więc wyjaśnień.

Najpierw rząd unikał jednoznacznych odpowiedzi, mówił o „tajemnicy państwowej” i zapowiadał ściganie osób ujawniających informacje o donacjach dla Ukrainy. Teraz sam Donald Tusk publicznie powiedział o „pociskach, jakie Polska przekazała Ukrainie”. Zamiast jednak wyjaśnić, kiedy zapadła decyzja o przekazaniu uzbrojenia i dlaczego nie poinformowano o niej opinii publicznej, premier wykorzystał wystąpienie, by uderzać w opozycję.

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A co równie istotne, nie padła do tej pory żadna informacja, czy przekazanie supernowoczesnych pocisków przyniesie Polsce jakiekolwiek korzyści.

Za co?

Zbigniew Parafianowicz, który jest uznawany za jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarzy i publicystów zajmujących się Ukrainą i polityką wschodnią, teraz w swoim najnowszym komentarzu na łamach Wirtualnej Polski zwrócił właśnie uwagę, że „w pytaniu o przekazywanie broni Ukrainie nie idzie o sam fakt transferu technologii wojskowej”, lecz „istotą zagadnienia jest, co Polska otrzymuje lub czego nie otrzymuje w zamian”.

A czy coś otrzymała?

Jeśli oddaliśmy je z miłości do sąsiada”

Dziennikarz ocenił, że rząd Donalda Tuska miał podstawę prawną dla takiej decyzji, wskazując na umowę międzyrządową o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, podpisana z Wołodymyrem Zełenskim w Warszawie w 2024 roku, w której znajduje się ogólny zapis o „dialogu dwustronnym w celu oceny zasadności i wykonalności ewentualnego przechwytywania w przestrzeni powietrznej Ukrainy pocisków rakietowych i bezzałogowych statków powietrznych wystrzelonych w kierunku terytorium Polski”. Jak zauważył również, decyzja o przekazaniu supernowoczesnych pocisków Ukrainie mogła być także próbą pogodzenia dwóch ścierających się stanowisk w rządzie, podnoszonych przez wicepremierów, w kontekście możliwości strącania rosyjskich rakiet zagrażających Polsce.

Parafianowicz w końcu artykułuje najważniejszą myśl problemu z rakietami. Co Polska otrzymuje lub czego nie otrzymuje w zamian? Ponieważ - jak wskazał - „w relacjach międzypaństwowych naganne jest tylko jedno: naiwność”.

Jeśli w rezultacie decyzji MON w jakiejś części Polski pojawiłaby się np. produkcja dronów uderzeniowych dalekiego zasięgu Antonowa - Lutyj, handel nabiera sensu

— stwierdził, przypominając jednocześnie, że „wiemy na pewno, że Ukraińcy nie weszli we współpracę z Polską w ramach dealu Migi 29 za technologie dronowe, uznając najpewniej te samoloty za zbyt mało wartościowe w umownej relacji value for money (jaka wartość jakim kosztem)”.

Jeśli okazałoby się, że Polska przehandlowała efektory (pociski PAC-3MSE) za obiecującą technologię dronową lub/i za wartościową współpracę w dziedzinie przetestowanych na polu walki innych technologii wojskowych, deal nie musiałby być dla rządu obciążający. Spór o wprowadzanie UPA do ukraińskich mitów założycielskich nie unieważnia kompetencji, które podczas wojny nabyła Ukraina. Nie unieważnia też analizy, co z tej wiedzy mogłoby być dla Polski przydatne

— napisał.

Znany dziennikarz podkreślił przy tym wyraźnie, że „pociski PAC-3MSE to nasze srebra rodowe”.

Jeśli oddaliśmy je z miłości do sąsiada, po raz kolejny udowodniliśmy, że jesteśmy niepoważnymi frajerami. Jeśli jednak poszła za tym realna korzyść w powiększaniu polskich zdolności do prowadzenia niezależnych od sojuszników uderzeń daleko poza granicami kraju (bo właśnie do tego służy Lutyj), współpraca z Kijowem miała sens

— czytamy.

Jesteśmy „niepoważnymi frajerami”?

Parafianowicz nie potwierdza samego transferu (choć szef rządu Donald Tusk de facto już to zrobił), ani nie wskazuje konkretnych efektów, ale rozważa potencjalne, możliwe w przyszłości korzyści technologiczne i przemysłowe.

Pojawia się więc jedynie hipotetyczny scenariusz ujęty przez dziennikarza. Rząd Donalda Tuska najpierw miał problem, żeby potwierdzić przekazanie PAC-3 MSE Ukrainie, w końcu to jednak uczynił ustami samego premiera. A gdyby rzeczywiście doszło do takiej operacji „za coś”, to byłby to jeden z najmocniejszych argumentów dla obozu władzy, że transfer uzbrojenia nie był jednostronnym gestem politycznym, lecz elementem realnej wymiany interesów bezpieczeństwa. A tego przecież nie słychać! Może dlatego, że nie ma tychże profitów? Gorzej jeśli – jak wynika z ostrożnych interpretacji samego Parafianowicza – cała ta konstrukcja pozostaje jedynie w sferze możliwych scenariuszy, bez twardego potwierdzenia jakiejkolwiek równoważnej korzyści. Oznaczałoby to, że – parafrazując logikę autora – stajemy się „niepoważnymi frajerami”.

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olnk/wiadomosci.wp.pl

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