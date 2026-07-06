Wideo

Tusk to potwierdził! Polska w tajemnicy oddała rakiety Ukraińcom. Zamiast wyjaśnień, pohukiwania w stronę opozycji

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy / autor: PAP/Agnieszka Bielecka
Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy / autor: PAP/Agnieszka Bielecka

Najpierw rząd unikał jednoznacznych odpowiedzi, mówił o „tajemnicy państwowej” i zapowiadał ściganie osób ujawniających informacje o donacjach dla Ukrainy. Teraz sam Donald Tusk publicznie powiedział o „pociskach, jakie Polska przekazała Ukrainie”. Zamiast jednak wyjaśnić, kiedy zapadła decyzja o przekazaniu uzbrojenia i dlaczego nie poinformowano o niej opinii publicznej, premier wykorzystał wystąpienie, by uderzać w opozycję. „Ponawiam swój apel do wszystkich - począwszy od prezydenta, do wszystkich polityków: nie igrajcie z ogniem” - mówił. Co za tupet!

Oddali Ukrainie supernowoczesne rakiety

W przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że Polska miała w ostatnich miesiącach przekazać Ukrainie część swoich pocisków PAC-3 MSE, czyli najbardziej zaawansowanych pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot. Co więcej, oddano bez poinformowania Sejmu i opinii publicznej! Opozycja domagała się więc wyjaśnień.

Czytaj także

Tajemnica państwowa?

W tej sytuacji wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zdecydował się na próbę odwrócenia narracji i poinformował, że zlecił odtajnienie „wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026”. Nakazał tez SKW „zbadanie tego, kto intencjonalnie dążył do ujawnienia tajemnic państwowych”.

Lecz tę informację najpierw podali sami Ukraińcy, a następnie przekazał już w połowie czerwca analityk wojskowy i youtuber, który jest kojarzony jako sympatyk obecnej władzy!

Czytaj także

Patrioty i „nie igrajcie z ogniem”

Podczas poniedziałkowej uroczystości podpisania umowy na amerykańskie pociski manewrujące Barracuda dla Wojska Polskiego premier stwierdził, że chce coś powiedzieć „o patriotach”. A tymi słowami Donald Tusk potwierdził to, czego do tej pory rząd nie chciał głośno powiedzieć!

Symbolicznie mówimy o Patriotach, to znaczy o pociskach, jakie Polska przekazała Ukrainie, ale chciałbym przy tej okazji powiedzieć coś o patriotach, to znaczy o ludziach, którzy naprawdę mądrze rozumieją to, co jest mądre i ważne dla Polski

— zaczął Tusk, by następnie… przybrać rolę męża stanu i mędrca jednocześnie, chcą pouczyć drugą stronę sporu politycznego.

Ponawiam swój apel do wszystkich - począwszy od prezydenta, do wszystkich polityków: nie igrajcie z ogniem

— powiedział.

Pomoc Polski dla Ukrainy w jej wojnie z Rosją była przedmiotem naszego politycznego i narodowego konsensusu. Można dyskutować o historii, o wzajemnych relacjach. Można zastanawiać się, w jakim zakresie pomagać uchodźcom, migrantom tu w Polsce, ale nie można w żaden sposób narażać na ryzyka naszej współpracy z Ukrainą w jej obronie przed napaścią rosyjską

— mówił dalej Tusk.

Tania zaczepka. „Chyba nie przeszliście na stronę Rosji”

Stwierdził, że nikt nie krytykował decyzji poprzedniego rządu o transferach polskiej broni do Ukrainy w pierwszych dniach i miesiącach wojny, choć - jak dodał - działania te wiązały się z pewnym ryzykiem.

Wszyscy rozumieliśmy, że wsparcie dla Ukrainy na wojnie z Rosją leży w interesie Polski

— powiedział.

Każda rakieta wystrzelona w Ukrainie, (…) która niszczy pociski, rakiety, drony, samoloty, agresora, to jest większe bezpieczeństwo Polski. Nie możemy o tym dyskutować w kontekście jakiejś niemądrej walki politycznej. Chyba nie przeszliście - zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą zatrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy - na stronę Rosji

— dodał.

Jednocześnie szef rządu zapewniał, że wraz z Kosiniakiem-Kamyszem robią wszystko, by polskie wsparcie dla Ukrainy, w tym pomoc militarna, nie narażało bezpieczeństwa Polski.

Jestem przekonany (…), że robimy to o wiele skuteczniej niż ci, którzy dzisiaj podnoszą krzyk, a przed nami podejmowali decyzje o znacznie większym stopniu ryzyka

— powiedział Tusk.

Ja jeszcze raz składam ofertę wobec wszystkich w Polsce. Nie czyńmy z kwestii bezpieczeństwa pola walki politycznej. To pole walki jest zupełnie gdzie indziej. Musimy utrzymać polską solidarność, polskie porozumienie ponad podziałami w kwestii bezpieczeństwa, wojny i pokoju, bo inaczej bardzo szybko zapłacimy za to wysoką cenę

— przekonywał również „pokojowy” lider KO.

Czytaj także

olnk/PAP/wPolityce.pl/300polityka.pl

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych