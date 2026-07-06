Miała być „tajemnica państwowa” i miało być ściganie tych, którzy ją ujawniają. Tymczasem zamieszanie wokół doniesień o przekazaniu Ukrainie pocisków PAC-3 MSE nabrało nowego wymiaru po słowach… wiceministra z rządu Donalda Tuska. Czy Jacek Karnowski, próbując bronić gabinetu, niechcący potwierdził informacje, których inni przedstawiciele władzy konsekwentnie unikają? Nic dziwnego, że w sieci natychmiast padło pytanie, czy teraz także nim zainteresuje się SKW?
Oddali Ukrainie supernowoczesne rakiety
W przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że Polska miała w ostatnich miesiącach przekazać Ukrainie część swoich pocisków PAC-3 MSE, czyli najbardziej zaawansowanych pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot. Co więcej, oddano bez poinformowania Sejmu i opinii publicznej!
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Tajemnica państwowa?
W tej sytuacji wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zdecydował się na próbę odwrócenia narracji i poinformował, że zlecił odtajnienie „wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026”. Nakazał tez SKW „zbadanie tego, kto intencjonalnie dążył do ujawnienia tajemnic państwowych”.
Lecz tę informację najpierw podali sami Ukraińcy, a następnie przekazał już w połowie czerwca analityk wojskowy i youtuber, który jest kojarzony jako sympatyk obecnej władzy!
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Ale czy to, czego nie chcą powiedzieć inni ministrowie rządu Donalda Tuska, potwierdził właśnie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski, poseł KO, były prezydent Sopotu?
„Zdradzają tajemnice państwowe”
To jest dramat, jeżeli mówimy o wsparciu Ukrainy i ci ludzie nie potrafią pamiętać o tym, ile sprzętu przekazaliśmy i zdradzają tajemnice państwowe
— powiedział Jacek Karnowski w „Sygnałach Dnia” radiowej Jedynki, odnosząc się do polityków PiS.
Dziennikarz prowadzący rozmowę zapytał więc, „czy my nie zdradzamy też tajemnicy ujawniając tej listy”.
Ale przekazaliśmy parę lat temu, głównie, ten sprzęt, bo ostatnio przekazaliśmy jako NATO część sprzętu. Myślę, że to będzie jeszcze konsultowane z NATO. Ale tutaj mówimy o tym, co już zostało uzupełnione, bo były olbrzymie zakupy dzięki SAFE-owi
— odparł najpierw nieśmiało wiceminister funduszy, znów próbując przerzucić narrację na temat rzekomej hipokryzji PiS.
Jak trzeba było jeździć tam i wypinać piersi, że są, że pomagają Ukrainie, to byli pierwsi. Teraz chcą zniweczyć to wszystko, to że przez 4,5 lata pomagaliśmy Ukrainie. Nie potrafili postawić twardych warunków panu prezydentowi Zełenskiemu cztery, czy trzy lata temu. Oczywiście nie mówię o pierwszych dniach wojny, ale kiedy się ten front ustabilizował. Jeździli, bo uważali, że to jest popularne. Teraz jest to dla nich niepopularne, to sami sobie odmrożą uszy
— mówił.
Karnowski sam to potwierdził?
Komentując sugestie Błaszczaka o przekazaniu Ukrainie pocisków do Patriotów, zwrócił uwagę, że o możliwej rosyjskiej prowokacji, o której informowały agencje, „wiemy z NATO”.
I to była decyzja NATO o przekazaniu Patriotów. Była decyzja konsultowana z NATO i myśmy jak gdyby przekazali wspólną pulę, z tego co rozumiem, z tego co ja słyszałem
— powiedział… i potwierdził jednak ową „tajemnicę”?!
Pamiętamy pana ministra Błaszczaka i pamiętamy pana premiera Morawieckiego, który jeździł do Niemiec i wrzeszczał pod Bundestagiem, że Niemcy nie pomagają Ukrainie. Oni teraz dla swoich czystych celów politycznych, bo widzą, że się ścigają z Konfederacją, co jest kuriozalne, chcą nagle się odwrócić od Ukrainy
— kontynuował jednak Karnowski, ponownie mówiąc o obecnej opozycji.
Ciekawe zauważył użytkownik serwisu X „chrzanik”, zadając otwarcie pytanie
@KosiniakKamysz rozumiem, że Karnowskim też się zajmie SKW? 😏
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kpc/X/jedynka.polskieradio.pl/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764311-rakiety-mialy-byc-tajemnica-karnowski-powiedzial-za-duzo
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