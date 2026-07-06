Jak Ukraińcy rozgrywają spór o UPA w sieci? "Operacja wpływu"

Wicemarszałek Senatu Krzysztof Bosak zwrócił uwagę, że postawa Ukraińców w sporze z Polską (który rozpętała haniebna decyzja ukraińskiego przywódcy Wołodymyra Zełenskiego) ma swoje drugie dno widoczne w mediach społecznościowych. „Ukraińscy liderzy opinii pracujący na różnych kierunkach opublikowali w ostatnich dniach sporo zaczepnych, ale zarazem obfitych treściowo wpisów, mających uderzyć w Polskę i tworzyć fałszywą symetrię” - napisał na platformie X, podając liczne przykłady.
O ile ukraińska klasa polityczna bezwarunkowo stanęła w sporze z Polską po stronie prezydenta Zełenskiego, o tyle w naszym kraju koalicja rządząca, choć niby widzi skandaliczną postawę Kijowa, to albo obwinia o eskalację konfliktu prezydenta Nawrockiego, albo - w najlepszym wypadku - wprowadza fałszywą symetrię. Co ciekawe, wydaje się, że ta druga forma narracji pojawia się także po stronie ukraińskiej - wśród komentatorów i liderów opinii.
Fałszywa symetria
Na ciekawy element w narracji ukraińskich publicystów i komentatorów zwrócił uwagę Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu.
Obok prymitywnego negowania i usprawiedliwiania ludobójstwa Polaków na x widoczna jest także operacja ukraińskiego wpływu informacyjnego, mająca na celu kontrowanie polskiej narracji ws. OUN-UPA. Ukraińscy liderzy opinii pracujący na różnych kierunkach opublikowali w ostatnich dniach sporo zaczepnych, ale zarazem obfitych treściowo wpisów, mających uderzyć w Polskę i tworzyć fałszywą symetrię (główne założenie ukraińskiej dyplomacji i polityki historycznej), opartą za schemacie, że „wszyscy zabijali i prześladowali”, więc wszyscy są winni i nikt nie ma prawa oceniać, bo każdy ma „swoje grzechy”
— napisał na platformie X.
Wśród wpisów, które zauważyłem ukraińscy komentatorzy przypominali :
- polską książkę opisującą ciemne karty AK
- pogrom w Kielcach
-* pogrom w Wąsoszu
- przemoc wobec Ukraińców w II RP
— wypunktował Bosak.
„Kijów gra na kilku fortepianach”
Wicemarszałek i zarazem jeden z liderów Konfederacji podkreślił, że z tej narracji Ukraińców można wyciągnąć kilka wniosków:
1. Są to działania moim zdaniem przygotowane, inspirowane i orkiestrowane
2. Kijów gra na kilku fortepianach jednocześnie - szef MSZ pozornie łagodzi linię, a aparat wpływu w sieci zaostrza przekaz
3. Kijów sądzi, że tego rodzaju linia przyniesie mu korzyść lub poprawę sytuacji
— wskazał polityk.
O ile pierwsze dwa punkty świadczą o jakimś przygotowaniu, to trzeci pokazuje moim zdaniem fundamentalny błąd w kalkulacji. Te wszystkie „polskie grzechy” wzięte razem i z osobna ani nie przykryją tematu OUN-UPA, ani nie zmienią ich oceny. Nie spowodują też problemów Polsce, bo w Polsce nie mamy problemu z krytyką tego co złe. Natomiast tego rodzaju „ofensywa” internetowa odsłania intencje Kijowa i mobilizuje oraz jednoczy Polaków, co już można zaobserwować w polemikach w sieci
— podsumował Krzysztof Bosak.
X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764302-jak-ukraincy-rozgrywaja-spor-o-upa-w-sieci-operacja-wplywu
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