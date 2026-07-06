Rząd oddał rakiety Ukrainie. Niemcy bronią Tuska: "Opozycja próbuje wykorzystać to przeciwko rządowi"

  • Polityka
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Donald Tusk i wyrzutnie Patriot / autor: Fratria
Donald Tusk i wyrzutnie Patriot / autor: Fratria

Ta sprawa może być polityczną bombą, która rozsadzi rząd Donalda Tuska. Czy to dlatego już na starcie afery z pociskami do Patriotów, przekazanych Ukraińcom bez wiedzy Sejmu i prezydenta, na pomoc polskiemu premierowi przychodzą niemieckie media?

Kilka miesięcy temu rząd Donalda Tuska przekazał Ukrainie pociski PAC-3 do systemu Patriot. Supernowowczesną broń oddano bez poinformowania Sejmu i opinii publicznej. Sprawę ujawnili najpierw sami Ukraińcy a następnie polscy youtuberzy. Opozycja domaga się pilnych wyjaśnień a rząd wpadł w panikę, zapowiadając odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy i rzucając do akcji Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, która ma wytropić „przeciek”.

Na pomoc Donaldowi Tuskowi szybko ruszyli Niemcy. Czołowy dziennik „Die Welt” w swojej analizie wskazuje nie na sedno sprawy, tylko na fakt, że „opozycja wykorzystuje sytuację przeciwko rządowi”.

Narodowo-konserwatywne Prawo i Sprawiedliwość”

Narodowo-konserwatywne Prawo i Sprawiedliwość oraz inne prawicowe partie opozycyjne skrytykowały fakt, że decyzja miała zostać podjęta z pominięciem parlamentu i prezydenta. Według nich Polska sama potrzebuje pocisków PAC-3 do amerykańskiego systemu Patriot”

— czytamy w „Die Welt”.

Niemcy przypominają także, kto zabiegał o rakiety do Patriotów dla Ukraińców. Był to ich minister obrony Boris Pistorius, który „próbował wraz z innymi państwami europejskimi zgromadzić nieco ponad 30 poszukiwanych pocisków”.

Podczas kwietniowego spotkania Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy (tzw. formatu Ramstein) ukraiński minister obrony Mychajło Fedorow podziękował Niemcom, Holandii, Hiszpanii i Polsce za dostarczenie dodatkowej amunicji”

— czytamy w „Die Welt”.

Spór o historię II wojny światowej”

Niemiecki dziennik wpisuje aferę z rakietami w, jak to określa, „spór o historię II wojny światowej” między Warszawą a Kijowem. W rzeczywistości chodzi o wywołany przez Wołodymyra Zełenskiego skandal związany z nadaniem jednemu z oddziałów ukraińskiej armii imienia „bohaterów UPA”, bandyckiej formacji odpowiadającej za ludobójstwo na Wołyniu.

Relacje między sojusznikami – Polską i Ukrainą – są obecnie napięte z powodu sporu o historię II wojny światowej. Na krajowej scenie politycznej prawicowa opozycja stara się wykorzystać tę sprawę do atakowania rządu, zarzucając mu nadmierną ustępliwość wobec Ukrainy

— czytamy w Die Welt.

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Zespół wPolityce.pl

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