Boi się sprawy rakiet dla Ukrainy? Sikorski uciekł za kłódkę

Tuż po tym, jak opozycja zaczęła nagłaśniać sprawę przekazania Ukrainie przez polski rząd Patriotów bez konsultacji z prezydentem, wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski… zmienił ustawienia swojego konta na platformie X na „chronione”. Za „kłódką” zniknęła także jego żona, amerykańska publicystka związana ze środowiskiem Demokratów Anne Applebaum.
„Te wpisy są chronione. Tylko zatwierdzeni obserwujący mogą wyświetlać wpisy użytkownika @anneapplebaum. Aby zażądać dostępu, kliknij pozycję Obserwuj” - komunikat o takiej treści widzą użytkownicy portalu X, którzy weszli w ciągu ostatnich kilkunastu godzin na profil Anne Applebaum (chyba że obserwowali publicystkę już wcześniej). Co ciekawsze, z identyczną sytuacją mamy do czynienia w przypadku jej męża, wicepremiera i szefa dyplomacji, Radosława Sikorskiego.
Sikorski za „kłódką”
W niedzielę, kiedy opozycja i otoczenie prezydenta informowały o przekazaniu Ukrainie pocisków do Patriotów, część przedstawicieli rządu zaczęła atakować PiS, przyjmując szokującą narrację. Bo choć od co najmniej kilku lat Donald Tusk i jego partia niemal co dzień wmawiają Polakom, że Prawo i Sprawiedliwość (a ostatnio także prezydent Karol Nawrocki) sprzyja Rosji, to z wpisów rzecznika rządu Adama Szłapki czy sekretarz stanu w MON Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej wynika, że Zjednoczona Prawica za swoich rządów przekazała Ukrainie znacznie więcej broni i sprzętu niż obecne władze. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz również wybrał uderzanie w opozycję.
Ale to nie jedyne dziwne reakcje. Jeśli bowiem do 5 lipca nie zaczęli Państwo obserwować na platformie X wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego oraz jego żony, publicystki obracającej się w środowisku amerykańskich Demokratów, Anne Applebaum, to raczej nie będą już Państwo mieli takiej możliwości.
Wczoraj zarówno szef dyplomacji - po tym, jak powiedział publicznie, że zna plany Rosji względem Polski, jak i jego małżonka, zniknęli za tzw. kłódką. Ich wpisy są od teraz widoczne tylko dla osób, które obserwowały ich konta już wcześniej lub teraz wyślą prośbę i zostaną zatwierdzone.
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Oczywiście, można drwić, że „hrabia z Chobielina” nie będzie zniżał się do komunikacji z „pospólstwem”, ale wciąż jest to wicepremier w polskim rządzie i minister spraw zagranicznych. A Polska wciąż graniczy z Ukrainą i Rosją, gdy drugi z wymienionych sąsiadów od ponad czterech lat prowadzi wojnę przeciwko temu pierwszemu.
X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764297-boi-sie-sprawy-rakiet-dla-ukrainy-sikorski-uciekl-za-klodke
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