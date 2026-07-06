Gdy wokół warszawskiego ratusza wybucha kolejny polityczny pożar, zawsze znajdzie się ktoś z gaśnicą… tyle że skierowaną nie na źródło problemu, lecz na wizerunek Rafała Trzaskowskiego. Tym razem do akcji ruszył Zbigniew Hołdys. „Im bardziej jadą po Rafale Trzaskowskim, tym bardziej chce mi się stanąć w jego obronie. Ich po prostu wku..ia taki rywal” - napisał muzyk w serwisie X, przekonując, ze prezydenta Warszawy i wiceszefa KO atakują „kłamstwem i oszczerstwami”. Brawurowo w obliczu gigantycznej afery szpitalnej!
Afera Trzaskowskiego?
Formacja Donalda Tuska zmaga się właśnie z potężnym pożarem na swoim pokładzie. Wszystko za sprawą afery Warszawskiego Szpitala Południowego oraz lekarza-milionera, byłego już radnego KO Dawida Kacprzyka. Co więcej, kolejne ustalenia medialne nie pozwalają tej sprawie przycichnąć! Mocne relacje sygnalisty dr Emila Jędrzejewskiego o śmierci pacjentów, biznes na zmarłych, sprawa in vitro. Co jeszcze wypłynie?
Cóż, teraz dziennikarze portalu zero.pl ustalili również w innej sprawie, że prezydent Warszawy oraz podlegli mu urzędnicy kłamali na temat sygnalisty z Zarządu Dróg Miejskich, a mężczyzna został zwolniony mimo przyznanej mu przez Rafała Trzaskowskiego ochrony.
I nie ma wątpliwości, że politycznie i wizerunkowo najbardziej obciążeni aferą szpitalną KO są dwaj ważni ludzie w obozie władzy - szef MSWiA Marcin Kierwiński, lider stołecznych struktur partii, a przede wszystkim włodarz miasta, prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski, wiceszef KO.
Rafał się broni, wykonuje różne ruchy, ale jeśli spojrzymy na ostatnie dni, to jest coraz bardziej afera Rafała
— mówił niedawno interia.pl jeden z ludzi Trzaskowskiego.
Hołdys broni prezydenta Warszawy
Ale co zaskakujące prezydent Warszawy może liczyć na przeróżnych obrońców. Jednym z nich okazał się teraz… Zbigniew Hołdys. Muzyk, kompozytor, a obecnie występujący w roli „publicysty” i komentatora w serwisie X. Bardzo specyficznego komentatora, wyłącznie uderzającego w PiS i chwalącego obecny obóz rządzący.
Im bardziej jadą po Rafale Trzaskowskim, tym bardziej chce mi się stanąć w jego obronie. Ich po prostu wku..ia taki rywal - wykształcony, oczytany, osłuchany, wielojęzyczny. Z doświadczeniem w UE, świetnie zarządzający Warszawą, który o grubość kartki papieru przegrał z kiciarzem Nawrockim
— napisał serwisie X Hołdys, apologeta politycznego wizerunku Trzaskowskiego.
Pamietam piękną grafikę, zarazem szablon z kampanii, przygotowaną przez wspaniałego polskiego plastyka Wilhelma Sasnala. Już wtedy zamazywali billboardy z tym rysunkiem. Teraz robią to samo kłamstwem i oszczerstwami
— stwierdził muzyk.
Co ciekawe, całkiem niedawno, bo kilka tygodnik temu Hołdys podobnie stawał w obronie Marcina Kierwińskiego. „Widzę, że daje Pan radę” - pisał do zachwyconego szefa MSWiA, który odpowiadał: „Muszę. Robota jest do zrobienia”.
Pozorowane ruchy Trzaskowskiego
Niesamowita to linia obronna w wykonaniu Hołdysa. Bo ani słowem nie wspomniał o aferze szpitalnej, za którą - przynajmniej politycznie - odpowiada włodarz Warszawy, a jedyne na co stać Trzaskowskiego, to pozorowane ruchy w ratuszu. „Poleciały” jedynie dwie panie wiceprezydent - Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Ale nawet tą decyzją oszukał ludzi, ponieważ na stanowisku zastępcy pozostawił swojego kolegę Tomasza Mencinę. To właśnie jemu bezpośrednio podlegał Szpital Południowy.
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Najnowszy sondaż SW Research przeprowadzony dla portalu Zero.pl pokazuje, że sprawa wywołuje wyraźne podziały wśród opinii publicznej w Polsce, jednak przeważają oceny niekorzystne dla prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. 39,1 proc. Polaków chce dymisji prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w następstwie licznych błędów, do których doszło w placówce. Odmienną opinię w tej sprawie ma 30,1 proc. respondentów. Z kolei 19,2 proc. nie potrafi określić swojego stanowiska, a 11,5 proc. w ogóle nie zna sprawy.
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Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764296-holdys-z-odsiecza-trzaskowskiemu-ich-wkuia-taki-rywal
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