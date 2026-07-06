Dr Emil Jędrzejewski znalazł się na celowniku dziennikarzy TVN24. Po tym, jak chirurg udzielił głośnego wywiadu Kanałowi Zero ruszyła na niego nagonka, którą rozpoczął premier Donald Tusk. Teraz przygotowano na jego temat sylwetkę, w której choć pojawiają się pochlebne wobec chirurga wypowiedzi, to jednak ma ona negatywny wobec niego wydźwięk.
Szokujący wywiad
W programie „Kanał Zero” dr Emil Jędrzejewski, były ordynator jednego z oddziałów warszawskiego Szpitala Południowego, przedstawił poważne zarzuty dotyczące funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz działań lekarza Dawida Kacprzyka. Wypowiedzi te wywołały szeroką reakcję opinii publicznej, prokuratury oraz środowiska lekarskiego.
Według relacji Jędrzejewskiego, na SOR miało dochodzić do sytuacji, w których pacjenci umierali w wyniku błędów medycznych, a część procedur była wykonywana nieprawidłowo. W rozmowie wskazywał on m.in. na przypadki błędów przy intubacji oraz sytuacje, w których – jak twierdzi – nieudzielenie na czas pomocy miało doprowadzić do zgonów pacjentów. Mówił także o zdarzeniach, w których pacjenci mieli być odnajdywani po kilku godzinach już bez oznak życia oraz o wykonywaniu badań obrazowych u osób zmarłych, co – jego zdaniem – mogło służyć nieprawidłowemu dokumentowaniu zdarzeń medycznych.
W odniesieniu do Dawida Kacprzyka, Jędrzejewski twierdził, że jako osoba kierująca SOR-em miał on dopuszczać się błędów medycznych oraz podejmować działania, które – według jego relacji – skutkowały poważnymi powikłaniami u pacjentów. Wskazywał również, że zgłaszał zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania oddziału do przełożonych oraz władz miasta.
Po tym wywiadzie politycy koalicji rządzącej natychmiast ruszyli do ataku na chirurga. Premier Donald Tusk odnosząc się do wypowiedzi lekarza, stwierdził w mediach społecznościowych, że „wiarygodność pana Emila Jędrzejewskiego i jego sensacyjnych wypowiedzi po próbie przesłuchania go przez prokuraturę wydaje się być wątpliwa”. Lawina hejtu na doktora ruszyła. Teraz znalazł się on na celowniku dziennikarzy TVN24.
Wybitny chirurg, ale potrafi manipulować ludźmi. Charyzmatyczny, ale arogancki. Opinie o Emilu Jędrzejewskim są skrajne
— czytamy w tekście Igi Dzieciuchowicz i Jakuba Stachowiaka.
W tekście dziennikarze cytują wypowiedzi rozmówców, którzy chcieli zachować anonimowość. Oto jedna z takich wypowiedzi.
To jest facet, który od razu robi wrażenie. Łysy, wysoki na prawie dwa metry. Charyzmatyczny, hipnotyzujący, bardzo pewny siebie - opowiada jeden z naszych rozmówców
— czytamy.
kk/TVN24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764294-dr-emil-jedrzejewski-na-celowniku-tvn24-arogancki
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