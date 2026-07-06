Michał Kołodziejczak po odejściu z rządu Donalda Tuska przeszedł sporą przemianę. Widać to przeglądając media społecznościowe byłego wiceministra rolnictwa. Znajdziemy tam m.in. nagrania z psem czy luźniejsze nagrania z Sejmu. Wydawać by się mogło, że w obliczu ogromnej polaryzacji polskiego społeczeństwa, takie nagrania będą cieszyć się popularnością, ale o dziwo, nie wszystkim się one podobają.
Kołodziejczak wstawił na platformę X nagranie z… basenu, w którym odpowiada na zaczepki jednego z działaczy Konfederacji.
Jakiś działacz Konfederacji po moim filmie z Biedronką zapytał, czy aby wszystko było ze mną okej. Wszystko było okej, a ja mam do pana pytanie, a co z panem jest nie tak?
— mówi Kołodziejczak na nagraniu.
Nagranie byłego wiceministra udostępniła posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.
Kochani. To naprawdę jest on. To jego konto. Jest życie po wypadnięciu z rządu
— skomentowała film Kołodziejczaka posłanka Żukowska.
Pani w rządzie nie była, ciągle pani żyje - gratuluję!
— odparł były wiceminister rolnictwa.
kk/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764291-basen-kolorowe-kolo-i-kolodziejczak-wideo
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