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Basen, kolorowe koło i... Kołodziejczak. Poseł odpowiada na zaczepki konfederaty

  • Polityka
  • opublikowano:
Michał Kołodziejczak / autor: Fratria/X
Michał Kołodziejczak / autor: Fratria/X

Michał Kołodziejczak po odejściu z rządu Donalda Tuska przeszedł sporą przemianę. Widać to przeglądając media społecznościowe byłego wiceministra rolnictwa. Znajdziemy tam m.in. nagrania z psem czy luźniejsze nagrania z Sejmu. Wydawać by się mogło, że w obliczu ogromnej polaryzacji polskiego społeczeństwa, takie nagrania będą cieszyć się popularnością, ale o dziwo, nie wszystkim się one podobają.

Kołodziejczak wstawił na platformę X nagranie z… basenu, w którym odpowiada na zaczepki jednego z działaczy Konfederacji.

Jakiś działacz Konfederacji po moim filmie z Biedronką zapytał, czy aby wszystko było ze mną okej. Wszystko było okej, a ja mam do pana pytanie, a co z panem jest nie tak?

— mówi Kołodziejczak na nagraniu.

Nagranie byłego wiceministra udostępniła posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.

Kochani. To naprawdę jest on. To jego konto. Jest życie po wypadnięciu z rządu

— skomentowała film Kołodziejczaka posłanka Żukowska.

Pani w rządzie nie była, ciągle pani żyje - gratuluję!

— odparł były wiceminister rolnictwa.

kk/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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