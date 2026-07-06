„Prezydent Warszawy oraz podlegli mu urzędnicy kłamali na temat sygnalisty z Zarządu Dróg Miejskich. Mężczyzna został zwolniony mimo przyznanej mu przez Rafała Trzaskowskiego ochrony” - ustalili dziennikarze portalu Zero.pl.
Portal Zero.pl opublikował kolejną część materiałów dotyczących zwolnienia byłego pracownika Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, który wcześniej uzyskał status sygnalisty. Według redakcji ujawnione dokumenty mają przeczyć oficjalnym wyjaśnieniom ZDM oraz władz miasta dotyczącym okoliczności rozwiązania z nim umowy o pracę.
Sprawa dotyczy pracownika, który zgłaszał zastrzeżenia dotyczące działań podejmowanych w ZDM, w tym kwestii związanych z ubezpieczaniem pojazdów pozostających w dyspozycji miasta przed prawomocnym zakończeniem postępowań sądowych. Po dokonaniu zgłoszeń uzyskał formalny status sygnalisty, co wiązało się z objęciem go ochroną przewidzianą w przepisach.
Mimo tego w styczniu 2026 r. otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. Wcześniej Zarząd Dróg Miejskich utrzymywał, że decyzja o rozwiązaniu stosunku pracy była związana wyłącznie z oceną wykonywania obowiązków służbowych oraz że w chwili jej podejmowania kierownictwo jednostki nie posiadało informacji o objęciu pracownika ochroną jako sygnalisty.
Według Zero.pl dokumenty, do których dotarła redakcja, wskazują jednak, że Urząd m.st. Warszawy prowadził korespondencję dotyczącą zgłoszeń pracownika i przekazywał część materiałów do ZDM jeszcze przed wręczeniem wypowiedzenia. Zdaniem autorów publikacji podważa to wcześniejsze twierdzenia, że jednostka nie miała wiedzy o statusie sygnalisty.
Portal zwraca również uwagę, że w uzasadnieniu wypowiedzenia miały znaleźć się odniesienia do korespondencji kierowanej przez pracownika do prezydenta Warszawy. Cytowany w artykule ekspert zajmujący się ochroną sygnalistów ocenia, że może to rodzić wątpliwości co do zachowania poufności zgłoszeń oraz przestrzegania przepisów regulujących ochronę osób zgłaszających nieprawidłowości.
Redakcja podkreśla także, że ujawnione dokumenty – w jej ocenie – wskazują na wymianę informacji między Urzędem m.st. Warszawy a Zarządem Dróg Miejskich, co miałoby przeczyć publicznym zapewnieniom zarówno ZDM, jak i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, że decyzja kadrowa zapadła bez wiedzy o przyznanej pracownikowi ochronie.
Zarząd Dróg Miejskich nie zgadza się z tymi ustaleniami. W opublikowanym stanowisku podtrzymuje, że zwolnienie nie miało związku z działalnością sygnalisty, lecz wynikało z przyczyn dotyczących wykonywania obowiązków służbowych. Jednostka utrzymuje również, że nie dysponowała informacją o objęciu pracownika ochroną wynikającą z przepisów o sygnalistach w momencie podejmowania decyzji o wypowiedzeniu.
Były pracownik odwołał się od wypowiedzenia do sądu pracy. Postępowanie pozostaje w toku, a sąd będzie rozstrzygał, czy doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony sygnalistów oraz czy rozwiązanie umowy miało charakter działania odwetowego.
W sądzie mężczyznę reprezentuje mec. Bartosz Lewandowski, który we wpisie opublikowanym na platformie X odniósł się do ustaleń dziennikarzy.
Państwowa Inspekcja Pracy właśnie na 13 stronach dokładnie opisała naruszenia praw pracowniczych mojego Mocodawcy (w tym braku wypłaty pomiędzy, które się należały). Czekamy aż Prokuratura rozpocznie postępowanie i przedstawi zarzuty winnym naruszenia praw sygnalisty. I na odwołanie osób odpowiedzialnych za tę sprawę
— napisał.
kk/Zero.pl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764290-obnazono-klamstwa-trzaskowskiego-ws-sygnalisty-z-zdm
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