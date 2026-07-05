Doniesienia o tym, że rząd Donalda Tuska miał przekazać Ukraińcom kluczowe dla bezpieczeństwa Polski i bardzo drogie pociski do systemu Patriot wywołały falę oburzenia i niedowierzania. Politycy rządu Tuska nie dementując tej informacji, ale skupiając się na ataku na poprzedników, zdają się potwierdzać jej prawdziwość. Co więcej, ze strony ukraińskich mediów pojawił się trop, że to Niemcy kazali rządowi Tuska tak postąpić. Publicysta Rafał Ziemkiewicz jednoznacznie ocenił to, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski traktuje Donalda Tuska.
Skąd opinia publiczna dowiedziała się w ogóle o tym, że rząd Tuska miał przekazać Ukraińcom pociski do systemu Patriot? Nagranie, w którym Ukraińcy sami o tym mówią, pochodzi… z kwietnia tego roku.
Rafał Ziemkiewicz dobitnie podsumował rząd Tuska w relacjach z Ukraińcami.
Jeśli to prawda, że przeciek o przekazaniu w tajemnicy polskich rakiet PAC-3 wypuścili sami Ukraińcy, to wycieranie przez Żełenskiego podłogi Tuskiem i jego rządem wyszło na wyższy lewel. I ch. by z Tuskiem, tylko zarazem jest to wycieranie podłogi polskim premierem i rządem RP
— nie gryzł się w język publicysta.
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764283-co-zrobili-ukraincy-ziemkiewicz-wycieranie-podlogi-tuskiem
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