Prezes Kaczyński mocno o Nowackiej! "Co ona ma w głowie?"

PiS zorganizowało w centrum Kłodzka (Dolnośląskie) spotkanie z wyborcami, na którym przemawiał m.in. prezes Jarosław Kaczyński. Oprócz przedstawienia projektów i planów związanych z odsunięciem obozu Donalda Tuska od władzy, odniósł się także do skutków decyzji podjętych przez obecny rząd. Prezes Kaczyński przypomniał skandaliczne wystąpienie szefowej MEN Barbary Nowackiej, która w rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego mówiła o polskich nazistach, budujących obozy.
W czasie ubiegłorocznej międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau minister Barbara Nowacka stwierdziła, że „na terenie okupowanym przez Niemcy polscy naziści zbudowali obozy”. Później szefowa MEN tłumaczyła się, że to było jedynie „przejęzyczenie”, ale z jej zachowania wynikało coś wręcz odwrotnego. Wszyscy widzieli, że wypowiedziany przez nią ciąg zdań był artykułowany z rozmysłem, a Nowacka nie próbowała niczego prostować.
Tego typu wypowiedzi pozostają z politykiem już na zawsze, jako niechlubny dorobek, o którym wyborcy powinni pamiętać zawsze. Do tej wypowiedzi minister Nowackiej, która dziś odpowiada za kształcenie całych pokoleń Polaków nawiązał w czasie spotkania z wyborcami PiS w Kłodzku prezes Jarosław Kaczyński.
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„Co ona ma w głowie”
Wypowiedź min. Barbary Nowackiej wpisuje się bardzo precyzyjnie w wieloletnie tendencje zepchnięcia Polski w przepaść hańby i wstydu. Prezes PiS Jarosław Kaczyński uważa, że to element antypolskiej propagandy.
Pani minister oświaty stwierdza, że obóz Auschwitz po polsku w Oświęcimiu, wybudowali polscy faszyści. Co ona musi mieć w głowie? Ona jest ministrem oświaty. Co ona musi mieć w głowie? Ona musi mieć w głowie tą antypolską, wściekłą antypolską propagandę, która jest prowadzona od dziesięcioleci z zamiarem podzielenia się odpowiedzialnością za zbrodnie, które były zbrodniami nie żadnych nazistów, były zbrodniami Niemców
— powiedział w czasie konwencji PiS w Kłodzki prezes Jarosław Kaczyński.
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