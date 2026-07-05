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Czym się różni Merkel od Merza? Opowieść prezesa PiS rozbawiła słuchaczy

  • Polityka
  • opublikowano:
Jarosław Kaczyński / autor: PAP/Maciej Kulczyński
Jarosław Kaczyński / autor: PAP/Maciej Kulczyński

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji w Kłodzku mówił między innymi zestawił byłą kanclerz Niemiec Angelę Merkel z obecnym kanclerzem tego kraju Friedrichem Merzem. Jego słowa rozbawiły uczestników spotkania.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podzielił się swoją refleksją po rozmowach z byłą kanclerz Niemiec i obecnym niemieckim szefem rządu.

Pani Merkel była lepsza niż ten obecny kanclerz, Merz. Naprawdę lepsza. Ja i z nią parę razy w życiu rozmawiałem, z nim tylko raz, ale zauważyłem różnicę

— powiedział rozbawiony prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Uczestnicy spotkania rozbawieni słowami prezesa PiS

Po słowach prezesa PiS rozległy się salwy śmiechu. Lider PiS nie po raz pierwszy pokazał, że obok poważnych fragmentów wystąpienia, potrafi też wplatać luźniejsze wątki, rozbawiające słuchaczy.

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tkwl/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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