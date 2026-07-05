„Sytuacja na rzece Bóbr stabilizuje się” - poinformował Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Dalej prowadzony jest monitoring i analizy laboratoryjne jakości wody. Obowiązuje wydany w sobotę zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. Doniesienia dotyczące rzeki są jednak dramatyczne! W jednej z próbek stężenie rtęci przekroczyło dopuszczalną wartość aż o 50 procent. Mimo to ekolodzy i środowiska lewicowe nie alarmują na ten temat.
Na portalu wPolityce.pl informowaliśmy, że wprowadzony został zakaz korzystania z rzeki Bóbr, w której oficjalne wyniki badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) potwierdziły obecność rtęci!
Rozporządzenie obejmuje zakaz wchodzenia do wody, pojenia zwierząt, amatorskiego i gospodarczego połowu ryb, korzystania z wód do celów gospodarczych. Zakaz obowiązuje od soboty, 4 lipca, do odwołania.
Masowe śnięcie ryb w zbiorniku Pilchowice i w korycie rzeki Bóbr poniżej zapory zaobserwowano na początku tygodnia. Zjawisko miało związek ze spuszczeniem wody ze zbiornika, które zakończono z końcem czerwca. To zaś było konieczne, aby rozpocząć remont pochodzącej z początku XX wieku zapory zbiornika Pilchowice. Łącznie do czwartku odłowiono w zbiorniku Pilchowice i w rzece Bóbr poniżej zapory 15 ton martwych ryb.
Teraz afery nie ma?
Warto zauważyć, że kiedy do śnięcia ryb dochodziło za rządów Prawa i Sprawiedliwości, liberalne media rozdzierały szaty nad przyrodą, rozpisywały się o „rtęci w Odrze” i oskarżały władze o wszystko co najgorsze. Teraz… co najwyżej lakonicznie informują o sytuacji.
Jak tam obrońcy przyrody i tropiciele rtęci? Już w drodze? Za czasów Prawa i Sprawiedliwości widzieli rtęć, gdy jej nie było, teraz już się nie interesują rzekami
— zauważył Radosław Fogiel, poseł PiS.
Komunikat władz
W wydanym dzisiaj komunikacie dotyczącym sytuacji na rzece Bóbr Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekonywał, że sytuacja w zbiorniku stabilizuje się.
Podczas kolejnych wizji terenowych nie stwierdzono śniętych ryb na kontrolowanym odcinku rzeki, a monitoring jakości wody oraz analizy laboratoryjne są nadal prowadzone
— napisano w komunikacie.
Nadal obowiązuje zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice.
Urząd potwierdził również, że woda dostarczana okolicznym mieszkańcom jest bezpieczna do spożycia.
Sytuacja na rzece Bóbr nie ma wpływu na wodę z sieci wodociągowej, która pochodzi z ujęć głębinowych i jest objęta zwiększonym monitoringiem
— wyjaśniono.
Śnięte ryby
Jak wynika z informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, kilkanaście sztuk śniętych ryb znaleziono wyłącznie przy Zaporze Pilchowickiej. Na pozostałym odcinku rzeki objętym kontrolą nie odnotowano śniętych ryb.
Wyniki badań próbek pobranych 2 i 3 lipca wskazują na poprawę jakości wody w porównaniu z wynikami uzyskanymi bezpośrednio po zdarzeniu. W punktach pomiarowych zlokalizowanych najbliżej Zapory Pilchowickiej odnotowano poprawę parametrów tlenowych oraz wskaźników biogennych
— przekazano w komunikacie.
WIOŚ przekazał, że podczas obserwacji przeprowadzonych w niedzielę wizualne zanieczyszczenie cieku wodnego występuje na odcinku od Zapory Pilchowickiej do Jeziora Rakowickiego I. W miejscowości Włodzice Wielkie woda była klarowna.
Rtęć w wodzie
W próbkach pobranych w rejonie Zapory Pilchowickiej 30 czerwca oraz 1 lipca odnotowano lokalnie podwyższone stężenia rtęci rozpuszczonej w wodzie. W niedzielę Dolnośląski Urząd poinformował, że w analizach próbek pobranych 2 i 3 lipca nie potwierdzono utrzymywania się podwyższonych stężeń rtęci.
Jak wyjaśniono, podwyższone stężenia rtęci miały charakter lokalny, a obecne wyniki nie potwierdzają ich rozprzestrzenienia w dół rzeki ani utrzymywania się w kolejnych dniach badań. Dalej prowadzony jest monitoring jakości wody.
Kolejny komunikat Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o sytuacji na rzece Bóbr zaplanowano w poniedziałek 6 lipca o godz. 14.
as/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764272-rtec-w-rzece-tony-snietych-ryb-a-afery-nie-ma
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