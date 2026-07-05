„Czy wilk naprawdę taki straszny, jak go malują? Sprawdź, jakie przysłowia o wilkach warto zinterpretować na nowo i dlaczego!” - wpis o takiej treści - z propozycjami reinterpretacji - nie ukazał się na profilach w mediach społecznościowych jakiejś pseudoekologicznej organizacji, ale… na oficjalnych kontach Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Z opublikowanych tam grafik „dowiemy się” m.in., że mówienie o „wilczym apetycie” to „stygmatyzowanie zdrowej relacji z jedzeniem”.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska kierowane przez minister Paulinę Hennig-Kloskę i złożone z takich ludzi jak Urszula Zielińska czy Mikołaj Dorożała, szokuje już kolejny raz. Zapewne żartem (miejmy nadzieję!) postanowiło zatroszczyć się o los wilków. I wcale nie chodzi o dobrostan i bezpieczeństwo tych zwierząt.
Przysłowia o wilkach
Czy wilk naprawdę taki straszny, jak go malują? Sprawdź, jakie przysłowia o wilkach warto zinterpretować na nowo i dlaczego!
— napisano na profilach resortu na Facebooku i Instagramie, a do wpisu dodano zestaw infografik ze strasznymi przysłowiami o wilkach.
„Dowiemy się” z nich m.in., że mówiąc „człowiek człowiekowi wilkiem” obarczamy zwierzęta odpowiedzialnością za ludzkie zachowania. Natomiast „wilczy apetyt” to „stygmatyzacja zdrowej relacji z jedzeniem”.
Następnym krokiem powinna być „reinterpretacja” baśni takich jak „Czerwony Kapturek” czy „Wilk i siedem koźlątek”, gdzie dziki krewny psa domowego przedstawiany jest jako nie tylko groźny, agresywny, przebiegły, bezwzględny (na swoje ofiary zawsze wybiera słabsze stworzenia), ale również… zwyczajnie głupi i żarłoczny. Oczywiście, należy też usunąć z filmu „Akademia Pana Kleksa” Krzysztofa Gradowskiego pamiętną scenę z marszem wilków. A może poseł Konfederacji Ryszard Wilk też powinien zmienić nazwisko, bo może wilki nie życzą sobie być kojarzone z jakąkolwiek partią polityczną?
Ciekawe, czy ta wspaniała inicjatywa dotrze do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która, jak powszechnie wiadomo, jest ogromną „miłośniczką” tych zwierząt.
FB/MKiŚ/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764257-powazne-problemy-mkis-walcza-z-przyslowiami-o-wilkach
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